В Тверской области стартовал антинаркотический месячник

С 15 октября по 15 ноября в Тверской области проходит антинаркотический месячник. Он направлен на борьбу с наркоманией, профилактику её распространения в молодёжной среде. На базе учреждений образования, культуры и спорта будут организованы тематические фестивали, выставки, лекции, круглые столы.

«Проведение антинаркотических мероприятий важно для сохранения здоровья населения, особенно молодёжи. Тверская область взяла курс на улучшение демографических показателей, поэтому необходимо увеличивать количество мероприятий спортивной, культурно-просветительской направленности», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В план мероприятий антинаркотического месячника вошёл межрегиональный киноартфестиваль «Из плена иллюзий», который состоится с 1 по 5 ноября. Кроме авторов творческих работ, в нём будут задействованы врачи-наркологи, общественники, представители правоохранительных органов.

Отдельная номинация, посвящённая борьбе с вредными привычками, включена в программу областного фестиваля детского и юношеского кино «Молодым дорогу». В этом году он пройдёт 29 октября.

Во время месячника будут работать тематические книжные выставки, состоятся конкурсы плакатов и рисунков антинаркотической направленности «Живи!», «Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!», «Будущее за нами», традиционный конкурс творческих работ среди спортсменов школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова «Предупреждён — значит защищён» и другие.

В образовательных учреждениях, организациях культуры и спорта пройдут беседы и лекции, семинары, тренинги, встречи с учащимися и их родителями, показ документальных фильмов и роликов антинаркотической тематики. В школах и колледжах организуют анкетирование и добровольное тестирование на употребление наркотиков.

В рамках месячника запланирована спартакиада студентов учреждений профессионального образования Тверской области по настольному теннису, фестиваль детского футбола, соревнования под лозунгом «Мы за здоровый образ жизни», флеш-моб «Спорт против наркотиков» в Вышнем Волочке, «Весёлые старты» в Удомле.

13 ноября на базе Министерства образования Тверской области проведут видеоконференцию для родителей старшеклассников по вопросам профилактики наркомании и выявления первых признаков употребления наркотиков. Кроме того, будут выпущены информационные буклеты и листовки на эту тематику.

В прошлом году было подготовлено и распространено более 6,8 тыс. печатных материалов о пользе здорового образа жизни, вреде употребления наркотиков, роли семьи в формировании нравственных ценностей. В мероприятиях антинаркотического месячника приняли участие около 4 тысяч волонтёров.

Центрами профилактической работы в образовательных организациях стали кабинеты здоровья. Особое внимание было обращено на работу с неблагополучными семьями.

Пресс-служба Правительства Тверской области.