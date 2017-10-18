Обсуждена реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Тверской области

Сегодня, 17 октября, Губернатор Игорь Руденя принял участие всовещании в режиме видеоконференции по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Тему обсудили Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор Фонда Константин Цицин, члены Правительства региона, главы муниципальных образований.

Губернатор Игорь Руденя поблагодарил руководство Фонда содействия реформированию ЖКХ за постоянную поддержку региона в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

В 2016 году Тверская область оказалась в ситуации, когда менее чем за полтора года нужно было переселить из аварийного жилья столько же граждан, сколько за предыдущие три года реализации программы (из 8300 человек улучшили жилищные условия 4140 граждан). Главной причиной отставания стало неисполнение обязательств недобросовестными застройщиками и недостаточный контроль их работы при реализации первого и третьего этапов программ.

Правительством области были приняты оперативные меры для выполнения обязательств перед гражданами. Создан штаб по реализации программы и рабочая группа по контролю за качеством построенного жилья. Выполнение четвёртого этапа программы было переведено с муниципального на региональный уровень. В результате удалось ускорить темпы ввода жилья и переселения граждан. На начало октября переселено более 6,5 тысяч человек. За полтора года показатель выполнения программы увеличился с 48% до 80%. Сейчас остаётся переселить из аварийного жилья 1703 человека.

На совещании под руководством Сергея Степашина и Константина Цицина обсуждалась ситуация в каждом из районов, где возникли проблемы. Среди таких территорий - города Осташков, Кимры, Лихославль и посёлок Калашниково. По каждому из этих муниципальных образований решены вопросы финансирования строительства домов, составлены графики ввода в строй объектов. Сейчас все они находятся в высокой степени готовности.

В настоящее время в регионе формируется реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства в этом направлении поручил Президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области.