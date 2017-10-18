Тверская область проведет вебинар на онлайн-выставке для турбизнеса «Знай наше: зима 17/18»

В России проходит крупнейшая онлайн-выставка для профессионалов туристического бизнеса «Знай наше: зима 17/18». В мероприятии принимают участие 11 регионов, в их числе свой виртуальный стенд представляет Верхневолжье. Сегодня в 14:00 региональное Министерство туризма проведет вебинар «За впечатлениями – в Тверскую область: паломнические туры и культурный отдых».

«Туризм – очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На вебинаре речь пойдет о возможностях культурно-познавательного отдыха для разных категорий туристов, в том числе о маршрутах «По велению души в Тверскую область», «7 чудес Тверской области». Также будет представлен обзор святых мест и монастырей Верхневолжья и проведен розыгрыш участия в информационном туре по региону.

Кроме того, профессионалы отрасли на виртуальном стенде Тверской области могут ознакомиться с туристическим потенциалом региона и задать вопросы экспертам.

Онлайн-выставка «Знай наше: зима 17/18» проводится на портале nashe.profi.travel при поддержке Федерального агентства по туризму до 23 октября. Помимо региональных профильных ведомств, в мероприятии принимают участие отели, санатории, туроператоры и другие участники туристического рынка страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области.