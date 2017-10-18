В Тверской области открылась вторая очередь производства авиационных теплообменников

17 октября в Кимрах Тверской области открылась вторая очередь производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука». В результате реализации инвестпроекта производство приборов для кондиционирования салонов самолетов «Боинг» семейств 767, 777, 787 полностью переведено в Россию. В церемонии открытия приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, президент Электрик Системс, Юнайтед Текнолоджиз Аэроспейс СистемсТимоти Уайт, генеральный директор ОАО НПО «Наука» Евгений Меркулов.

Игорь Руденя подчеркнул: проект демонстрирует большой промышленный и кадровый потенциал Тверской области и всей России в развитии производств мирового уровня.

«На «Хамильтон Стандард – Наука» представлены самые современные и передовые технологии. Этот проект дает возможность развиваться не только предприятию, но и городу Кимры, Тверской области. Демонстрирует, как может работать частное предприятие в формате международной интеграции. Здесь создаются квалифицированные рабочие места, обеспечен высокий уровень корпоративной культуры», – сказал Игорь Руденя.

Виктор Евтухов сообщил, что «Хамильтон Стандард – Наука» станет одной из сторон специального инвестиционного контракта.

«Это успешное предприятие Тверской области, которое встроено в цепочку поставок для самых крупных авиационных компаний в мире. Уверен, что оно сможет получить все преференции и дополнительные возможности в рамках инвестконтракта», – обозначил Виктор Евтухов.

Евгений Меркулов поблагодарил Губернатора Игоря Руденю и Правительство Тверской области за поддержку предприятия.

«Губернатор понимает, что такой высокотехнологичный проект – то, что нужно для развития региона», – отметил руководитель ОАО НПО «Наука».

«Сегодня мы можем сказать, что являемся лидерами в разработке и производстве теплообменников для систем кондиционирования гражданских самолетов», – добавил Тимоти Уайт.

Масштабный инвестиционный проект ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» реализуется с 2011 года при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства Тверской области и администрации города Кимры. Общий объем инвестиций составил порядка 1,3 млрд рублей. Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.

Выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

Справочно: ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» является одним из мировых центров по производству авиационных теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов. Это совместное предприятие российского ОАО НПО «Наука» и компании «UTC Aerospace Systems» (подразделение корпорации «United Technologies», США). Оборудование, выпускаемое ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» эксплуатируется на самолетах ведущих авиастроительных компаний мира: «Boeing», «Airbus», «Embraer», «Bombardier» и «Туполев». Производственный комплекс, был спроектирован и построен с учетом требований международного стандарта по энергоэффективности (LEED), оснащен современным оборудованием и использует передовые методы бережливого производства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.