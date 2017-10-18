В Тверской области создают условия для развития сыроварения

Из областного бюджета выделено 524 тыс. рублей на возмещение в 2017 году части затрат сельхозпроизводителям региона на приобретение оборудования для глубокой переработки молока, в том числе для производства сыров. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область исторически была одним из лидеров сыроварения в России. Сейчас мы активно создаем условия для возрождения этой отрасли. Региональный АПК должен демонстрировать качественный рост не только по посевным площадям, но и в пищевой и перерабатывающей промышленности», – подчеркнул Игорь Руденя.

За счет региональных средств будет субсидироваться до 50% стоимости от приобретенной специализированной техники. В текущем году общая сумма закупленного аграриями оборудования составила 1 млн 48 тыс. рублей. Предполагается, что в 2018 году с использованием этой техники будет переработано около 73 тыс. литров молока.

По подсчетам Министерства сельского хозяйства Тверской области, экономическая выгода от приобретения данного оборудования для сельхозпроизводителей составит порядка 2 млн рублей. Так, реализуя 73 тыс. литров молока по цене 22 рубля за литр хозяйство получает 1,6 млн рублей, при производстве сыра – уже 3,6 млн рублей.

О перспективах развития молочного животноводства говорил Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое глава государства провел в 2016 году в Тверской области.

«Нужно использовать, повышать эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут отдачу», – отметил Президент.

Успехи крестьянско-фермерских хозяйств Тверской области, в том числе в животноводстве отмечены на прошедшей в Москве 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».

В этом году на форуме было подписано пять инвестиционных соглашений, направленных на развитие молочного животноводства и мясопереработки в Тверской области. Инвестпроекты планируется реализовать в Торжокском, Рамешковском, Конаковском, Калининском районах. Общий объем инвестиций составит свыше 693 млн рублей. Количество новых рабочих мест – около 500.

Пресс-служба Правительства Тверской области.