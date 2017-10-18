О ЧЕМ ПОВЕСТВУЕТ ИРЛАНДСКАЯ САГА…





30 октября в 19.00 в большом зале Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» состоится праздничная программа «САМАЙН» или Новый Год по-кельтски! Вход свободный.

Кельтский календарь делил год на две части: темную ,с конца октября - по начало ноября, и светлую, которая начиналась в марте-апреле. Новый год совпадал с наступлением темной части. Традиция праздновать Самайн, как и другие календарные праздники, у кельтов сложилась в период, когда в их хозяйстве преобладало скотоводство. Соответственно Самайн знаменует веху не только земледельческого, но и скотоводческого цикла и приурочен к окончанию сельскохозяйственного года. Отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

В наше время в России «Самайн» - это фестиваль кельтской культуры: ирландской, шотландской и бретонской. В эти дни на сценических площадках выступают музыкальные коллективы и танцевальные школы, организуются праздничные конкурсы.

На сцене Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» праздник пройдет во второй раз как Фестиваль музыкальных культур года. В нем примут участие: народный ансамбль этнической музыки «Ашель» и коллектив ирландского танца «Степполтон» , российский музыкант Анатолий Исаев (волынка, флейта) , тверской танцевальный дуэт-Макс Егерев и Лариса Коршунова и другие. Вечер ведет «Тим Талер». Организаторы и идейные вдохновители мероприятия – Катерина Шидловская и Эдуард Крылаев - руководители двух народных коллективов «Степполтон» и «Ашель», которые около 2-х десятков лет совместно трудятся над творческими проектами в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка».

По мнению Эдуарда Крылаева:

- Ирландская сага повествует , что «Самайн» - это наше наследие, - кельтское…,забытая нами «ветка». Посмотрите на ирландский танец-какая стать, эстетика! Все пропитано нашей древней культурой! Хочется привязать ее к общему жизненному «барабану», пробудить любовь к настоящей музыке.