В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКИХ «МАЭСТРО ТАНЦА»…

20 октября 2017 года в 13 часов в школьном музее Краснопресненской СОШ им. В.П.Дмитриева на ст. Кулицкая Калининского района состоится торжественное открытие экспозиции, посвященной истории жизни двух великих хореографов Татьяны Алексеевны Устиновой и Евгения Ивановича Комарова.

Удивительным образом судьбы этих людей - высочайших профессионалов и патриотов русской земли - накрепко связаны с кулицкой землей…Татьяна Устинова 12-летней девочкой работала на кулицких торфяных разработках, а в свободное от работы время танцевала в местном ДК. Евгений Комаров в 90-е годы трудился в школе на ст.Кулицкая учителем ритмики. Спустя годы их дороги сошлись вновь. Заслуженный работник культуры, хореограф и режиссер Евгений Иванович Комаров основал в 1964 году и более 40 лет руководил ансамблем народного танца «Тверичане» .Уроженка г.Твери, почетный гражданин нашего города, народная артистка РСФСР, хореограф Татьяна Алексеевна Устинова в течение 60 лет была не только главным балетмейстером Государственного академического русского народного хора им.Пятницкого, но и большим другом, наставником творческого коллектива «Тверичане». Сегодня эта дружба продолжается, но уже с ее дочерью Лидией Устиновой.

Последние 10 лет руководит ансамблем народного танца Наталья Загороднюк. Одна из лучших учениц основателя народного танца в Твери Евгения Ивановича Комарова, она продолжает более чем полувековую историю и традиции по сохранению золотого фонда русского сценического танца с элементами фольклера и этнографии на творческих площадках Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» и далеко за его пределами. Ансамбль, в составе которого рабочие и служащие, студенты и люди старшего возраста, побывал за свою историю существования с концертами в Санкт-Петербурге и Москве, Курске и Севастополе, Германии, Финляндии, Венгрии и Болгарии.

В память о великом «маэстро танца», ушедшем из жизни более трех лет тому назад, ансамблю народного танца «Тверичане» дано право носить имя Е.И.Комарова, а его последователи, друзья и ученики во главе с Натальей Загороднюк готовят к изданию «Книгу воспоминаний» и собрали ценные экспонаты для музея Краснопресненской школы. По мнению организаторов, самый ценный из них - это настоящие концертные сапоги, с которыми Евгений Иванович попросту не расставался по жизни - репетировал, выступал на концертных площадках, сочинял свои танцевальные шедевры.

22 октября в 16.00 часов в ДК «Кулицкий» пройдет концерт , на котором выступит ансамбль народного танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».