С 2018 года Минпромторг и Минэкономразвития Тверской области начнут работать в соответствии с новыми направлениями деятельности

С 1 января 2018 года Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития Тверской области начнут работать в соответствии с новым функционалом. Вопрос обсуждался сегодня, 17 октября, на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Решение о преобразовании ведомств принято в текущем году. Формат работы министерств унифицирован с федеральным.

«Для нас важна объективность компоновки функций, чтобы у руководителей ведомств было понимание своих приоритетов. Так, Минэкономразвития – министерство, которое определяет экономическую политику в регионе. Важно, чтобы хозяйственные функции не отвлекали министерство от главной задачи – быть навигатором региональной экономики», – подчеркнул Игорь Руденя.

К Министерству промышленности и торговли от Минэкономразвития Тверской области переходит регулирование торговой деятельности на территории Верхневолжья, обеспечение деятельности розничных рынков и ярмарок.

Министерству экономического развития в свою очередь переданы функции в части информационных технологий, связи и телекоммуникаций, которые ранее исполнял региональный Минпром. Это формирование электронного правительства, реализация госполитики в этой сфере, а также повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В частности, в ведение Министерства экономического развития региона передано управление сетью МФЦ.

Кроме того, Минэкономразвития будет заниматься совершенствованием комплекса информационных систем, ресурсов и единой информационно-телекоммуникационной сети.

Пресс-служба Правительства Тверской области.