Бюджет Тверской области на 2018 год станет бюджетом развития

Сегодня, 17 октября, Губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание Правительства Тверской области. Главной темой обсуждения стал

проект областного бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

«Основная задача главного финансового документа региона – обеспечить эффективное развитие экономики, муниципальных образований, коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальной сферы Тверской области. Чтобы решить эти задачи, нужно продолжить начатую нами в прошлом году работу по мобилизации и наращиванию доходов областного бюджета», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы региона, важнейшей задачей остаётся сокращение государственного долга Тверской области, ежегодное снижение долга по коммерческим кредитам. В 2016 году государственный долг был сокращён на 1,6 млрд рублей, до1 января 2018 года планируется его снижение еще на 1 млрд рублей.

Кроме того, в начале следующего года Тверская область войдет в программу реструктуризации бюджетных кредитов регионам, которая инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нам нужно расчистить региональные финансы с тем, чтобы они приобрели новое качество, которое позволяло бы делать бюджеты на уровне регионов бюджетами развития, а не бюджетами выплачивания процентов по кредитам», - сказал Владимир Путин на заседании Госсовета.

В ближайшие два года Тверской области будет предоставлена возможность ежегодно выплачивать по 5% долга по бюджетным кредитам. Это позволит за это время уменьшить платежи по бюджетным кредитам на 7,3 млрд рублей.

По уточненным данным доходы бюджета в 2018 году составят 51,8 млрд рублей. Игорь Руденя обратил внимание – рост доходов будет обеспечиваться не за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, а через вовлечение в налоговое администрирование ранее неучтённого имущества, земельных ресурсов, ухода от «серых» зарплатных схем. Расходы в проекте бюджета обозначены в сумме 53,3 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул - в 2018 году сформирован бюджет развития региона, который ориентирован на поддержку приоритетных направлений – дорожного строительства, сельского хозяйства, промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса. На это направлено около 6,5 млрд рублей. Кроме того, более 2,1 млрд рублей выделено на реализацию адресной инвестиционной программы. Она предусматривает строительство и реконструкцию школ и детских садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов, продолжение газификации региона и модернизацию объектов ЖКХ. В числе приоритетов также - выполнение «майских» указов Президента РФ, поддержка социальной сферы.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу членам Правительства региона активнее работать над повышением объёмов федеральных средств, привлечённых на развитие региона. Кроме того, необходимо обеспечить системную работу по увеличению доходной части муниципальных бюджетов и их роли в формировании консолидированного бюджета Тверской области. Муницилитеты - лидеры по развитию экономики, решению демографических вопросов, повышению эффективности управления территориями будут получать дополнительную поддержку со стороны региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.