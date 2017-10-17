Фермер из Тверской области отмечен наградой по итогам выставки «Золотая осень»

Успехи крестьянско-фермерских хозяйств Тверской области отмечены на прошедшей в Москве 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017». Награду за вклад в реализацию Доктрины продовольственной безопасности и высокую финансовую дисциплину получил глава КФХ из Кимрского района Андрей Ельников.

«Сегодня агропромышленный комплекс является одним из ключевых секторов региональной экономики, формирующим продовольственную и экономическую безопасность Верхневолжья, стимулирующим развитие сельских территорий. В Тверской области реализуются федеральные и региональные программы АПК, открываются новые комплексы и производства», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Успешная работа КФХ Андрея Ельникова была отмечена АО «Росагролизинг» в рамках круглого стола «Развитие фермерства – резерв социально-экономического роста сельских территорий». Кимрское хозяйство

является участником льготной программы компании.

На выставке «Золотая осень-2017» свой потенциал в сельском хозяйстве представили более 15 передовых предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья: молочного, мясного, льняного, овощного направлений, пчеловодства, звероводства, а также производства варенья и воды. По итогам участия в выставке все они получили дипломы Минсельхоза России.

В этом году на форуме было подписано пять инвестиционных соглашений, направленных на развитие молочного животноводства и мясопереработки в Тверской области. Инвестпроекты планируется реализовать в Торжокском, Рамешковском, Конаковском, Калининском районах. Общий объем инвестиций составит свыше 693 млн рублей. Количество новых рабочих мест – около 500.

«Золотая осень» – главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны, который объединяет лидеров в отечественном и мировом АПК. Участники презентовали лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование и др.

Ключевыми темами выставки в 2017 году стали развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы развития инвестиционного процесса в аграрной сфере.

Пресс-служба Правительства Тверской области.