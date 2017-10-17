В Тверской области откроют бюст Маршалу Коневу

Сегодня, 17 октября, в деревне Поддубки Калининского района Тверской области на территории воинского мемориала состоится торжественная церемония открытия бюста Маршалу, дважды Герою Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Событие приурочено к 76-й годовщине со дня начала Калининской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны. Приветственный адрес участникам и гостям мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Имя Ивана Степановича Конева навсегда связано с тверской землей. Здесь под его командованием разворачивалась Калининская освободительная операция, которая во многом определила исход войны, стала отправной точкой на пути к Великой Победе. Правительство Тверской области уделяет большое внимание сохранению исторической памяти, увековечению имен героев, патриотическому воспитанию молодежи. Сегодняшнее событие является еще одним важным вкладом в решение этих задач», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Бюст изготовлен и передан Калининскому району в рамках федерального проекта «Аллея Российской Славы».

Маршал Конев в годы Великой Отечественной войны организовал и успешно провел ряд важнейших операций, участвовал в битве за Москву. С октября 1941 по август 1942 года был командующим Калининской оборонительной операции. Решительность в проведении операций, близость к бойцам на передовой линии фронта принесла Коневу народное звание «солдатского маршала».

В торжественной церемонии открытия бюста прославленному полководцу примут участие дочь Маршала - Наталья Ивановна Конева, члены семей других известных Маршалов Советского Союза М.В. Захарова, В.Д. Соколовского, К.К. Рокоссовского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.