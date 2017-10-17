В Тверской области в 2018 году бюджет Территориального фонда медицинского страхования

составит более 14,7 млрд рублей

16 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором были рассмотрены параметры бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

«Главная задача в здравоохранении – повысить удовлетворенность населения качеством медицинских услуг. Необходимо развивать сердечно-сосудистую хирургию и другие виды высокотехнологичной помощи. В приоритете также – создание хороших условий в больницах области», – подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства - Министр здравоохранения Тверской области Виталий Синода, в 2018 году доходы ТФОМС составят более 14 млрд 753 млн рублей. Это на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2017-м.

Прирост будет направлен, в том числе на повышение заработной платы медицинских работников в рамках майских указов Президента России Владимира Путина, развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

На совещании обсуждалась тема расчетов между региональным фондом и фондами субъектов страны. Было отмечено, что в 2017 году по сумме полученных за лечение пациентов из других регионов средств – 320,6 млн рублей – Тверская область находится на одном из высоких мест в Центральном федеральном округе. По данному показателю за последние годы отмечена положительная динамика.

Игорь Руденя обозначил: этот тренд необходимо поддерживать, уделяя внимание повышению качества медицины в регионе.

Речь также шла о направлении средств из ТФОМС на приобретение и ремонт оборудования в больницах Тверской области. Всего на эти цели в текущем году заложено 59,4 млн рублей.

Губернатор поручил региональному Минздраву обеспечить контроль за этим направлением расходования средств, чтобы в медицинские учреждения закупалось оборудование, которое будет востребовано в процессе лечения пациентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.