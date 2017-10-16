Более 100 изобретений и инновационных технологий представят на выставке в Твери В Твери 17-18 октября пройдет XIV ежегодная региональная специализированная выставка «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ и РАЦИОНАЛИЗАТОР – 2017». Участники экспозиции – ведущие тверские вузы, ко

Более 100 изобретений и инновационных технологий

представят на выставке в Твери

В Твери 17-18 октября пройдет XIV ежегодная региональная специализированная выставка «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ и РАЦИОНАЛИЗАТОР – 2017». Участники экспозиции – ведущие тверские вузы, колледжи, а также авторы самодеятельного и детского технического творчества – продемонстрируют более 100 изобретений и инновационных технологий.

«В нашей области сосредоточен значительный научный потенциал. Он должен быть задействован в решении приоритетных задач по улучшению здравоохранения, развитию инфраструктуры, модернизации системы ЖКХ, поддержке малого и среднего бизнеса, доступности для населения образования, культуры и спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выставка откроется 17 октября в 11:00 в большом читальном зале Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. Будут представлены разработки в различных направлениях, в том числе, в сфере биотехнологий, робототехники, медицины, машиностроения, навигационных систем, авиакосмической промышленности, технологий сельского хозяйства.

В рамках мероприятия состоятся специализированные конкурсы, организаторами которых станут областная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Министерство экономического развития Тверской области, региональный Венчурный фонд, Ассоциация молодых ученых Тверской области, Тверской дом науки и техники, а также Центр поддержки технологий и инноваций областной библиотеки им. А.М. Горького.

Деловая программа включает круглые столы «Изобретательство: от идеи к внедрению» и «Творчество: следующее поколение».

Подведение итогов выставки и церемония награждения победителей специализированных конкурсов состоятся 18 октября в 14:00.

Пресс-служба Правительства Тверской области.