Проекты Тверской области вышли в финал Национальной премии «Russian Event Awards - 2017»

Все три проекта тверского региона, принимавшие участие в конкурсном отборе Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards - 2017», получили путевки в финал. Такое решение принято экспертами премии по итогам регионального этапа конкурса среди субъектов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, прошедшем во Владимире.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обозначил туризм одним из значимых направлений развития экономики региона.

«Это стимул для развития среднего и малого бизнеса, народных промыслов, занятости населения в муниципальных образованиях», – считает Игорь Руденя.

В номинации «Лучшее театрализованное шоу или карнавалы» 1-е место получило театрализованное шоу «Обед у Дарьи Пожарской». Военно-историческая реконструкция «Ржевский выступ» заняла 2-е место в номинации «Туристическое событие исторической направленности». Тверские призеры примут участие в общенациональном финале премии 28-29 октября в Липецке.

Ряд проектов, не ставших призерами, но имеющих, по мнению экспертного совета, большой потенциал, отмечены в дополнительной номинации и также получили путевку в финал. Среди них – конкурсная программа фестиваля «У Пожарского в Торжке…».

Национальная премия «Russian Event Awards» присуждается с 2014 года. Одна из ключевых целей – выявление и продвижение наиболее успешных проектов в области событийного туризма. Победители конкурса получают статус национального события в «Национальном календаре событий».

Пресс-служба Правительства Тверской области.