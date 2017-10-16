Представители Тверской области победили в турнире по баскетболу на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Представители Тверской области приняли участие в торжественной церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Участников приветствовал Президент РФ Владимир Путин.

«Молодёжь разных стран, национальностей, вероисповеданий объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать всё для того, чтобы вы достигли успеха», - отметил глава государства.

Делегация Верхневолжья является одной из самой крупных, в ее состав вошли почти 130 человек.

«Участие тверской молодежи в мероприятии всемирного уровня имеет большое значение для области. Это позволит обменяться опытом со своими сверстниками из других регионов и стран, завязать творческие, деловые контакты», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, первые дни фестиваля ознаменовались для тверитян яркой победой в турнире по баскетболу. Честь региона отстаивали две представительницы Тверского государственного технического университета. Cмешанная команда, в составе которой играли девушки, одержала семь побед подряд, заняв первое место в турнирной таблице. Их соперниками выступили команды из Красноярского края, Тюмени, Орла и других городов.

В делегацию региона вошли студенты вузов, молодые журналисты, представители общественных организаций, предпринимательских кругов, спортсмены, деятели науки и искусства, начинающие политики, управленцы, инженеры, медики, специалисты в сфере экономики, юриспруденции, туризма, экологии. Право такого широкого представительства Верхневолжье получило благодаря тому, что попало в ТОП-10 регионов, где наиболее эффективно реализуется молодежная политика.

Также в Сочи находятся 90 волонтеров из Тверской области, которые обеспечивают работу форума. Тверские добровольцы прошли специальную подготовку.

Фестиваль, который проходит с 14 по 22 октября, объединил более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Заявку на его проведение в России представила Росмолодёжь по поручению Президента РФ Владимира Путина.

В программе фестиваля – дискуссии, образовательные и культурные мероприятия, спортивные состязания. Встречи фестиваля в 2017 году будут посвящены вопросам сохранения национальных культурных ценностей, мировой экономики, развитию образования и некоммерческого сектора, волонтёрства, благотворительности, международной безопасности.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится с 1947 года. Первая международная встреча молодых людей в таком формате состоялась в Праге. Наша страна принимала событие дважды: в 1957 и в 1985 годах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.