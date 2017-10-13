В Тверской области расширяется производство авиационных теплообменников Производство приборов для кондиционирования салонов самолетов «Боинг» семейств 767, 777, 787 полностью переместится в Россию. Это станет возможным после открытия в октябре второй о

В Тверской области расширяется производство авиационных теплообменников

Производство приборов для кондиционирования салонов самолетов «Боинг» семейств 767, 777, 787 полностью переместится в Россию. Это станет возможным после открытия в октябре второй очереди производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах, где реализация инвестиционного проекта по выпуску авиационного оборудования оказалась экономически выгодной.

– Это очень современное, высокотехнологичное производство, – отметил Губернатор Игорь Руденя. – Мы готовы поддерживать такие предприятия, благодаря которым развивается международное сотрудничество, авиационная промышленность.

Масштабный инвестиционный проект ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» реализуется с 2011 года при поддержке Правительства Российской Федерации, Правительства Тверской области и администрации города Кимры. Общий объем инвестиций составил порядка 1,3 млрд рублей. Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.

Выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

Справочно: ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» является одним из мировых центров по производству авиационных теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов. Это совместное предприятие российского ОАО НПО «Наука» и компании «UTC Aerospace Systems» (подразделение корпорации «United Technologies», США). Оборудование, выпускаемое ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука» эксплуатируется на самолетах ведущих авиастроительных компаний мира: «Boeing», «Airbus», «Embraer», «Bombardier» и «Туполев». Производственный комплекс, был спроектирован и построен с учетом требований международного стандарта по энергоэффективности (LEED), оснащен современным оборудованием и использует передовые методы бережливого производства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.