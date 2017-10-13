В здании Речного вокзала Твери идет подготовка к монтажу баннера

В здании Речного вокзала Твери ведутся работы по установке металлоконструкций для обустройства временной кровли, монтажа специального баннера для придания объекту эстетичного вида. На продолжение противоаварийных работ из резервного фонда Правительства Тверской области направят более 5,5 млн рублей. Ранее на эти цели было выделено порядка 2,3 млн рублей.

Задачу провести первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте поставил Губернатор Игорь Руденя. В начале октября глава региона побывал на объекте, после чего провел совещание, посвященное дальнейшему проведению противоаварийных работ на объекте.

«Необходимо обеспечить сохранность всех имеющихся чертежей, материалов и элементов здания для последующего восстановления объекта. Также при проведении работ важно рачительно относиться к средствам, выделяемым на эти цели», – подчеркнул Игорь Руденя в ходе совещания.

Аварийно-восстановительные работы в здании Речного вокзала начались в сентябре. За это время был проведен демонтаж шпиля, аварийных колонн и конструкций бельведера, укреплены отдельные участки центральной части строения, выполнен разбор завалов.

Работы ведет компания с большим опытом в данной сфере «Равелин», деятельность которой контролируют архитекторы и инженеры-реставраторы. Авторский надзор осуществляет создатель проекта противоаварийных мероприятий, инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ Алла Гусева.

В августе-начале сентября состоялись консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их проведение.

В центральной части памятника архитектуры проведена фотограмметрия – сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов. На основании полученных данных в настоящее время идет работа по созданию обмерных чертежей, что позволит проводить воссоздание памятника архитектуры в точном соответствии с оригиналом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.