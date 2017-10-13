В Тверской области пройдет фестиваль «Покровские гулянья»

14 октября в Торжокском районе Тверской области на территории придорожного комплекса музея «Птицы счастья» состоится фестиваль «Покровские гулянья» в рамках Всероссийской патриотической культурной экспедиции «Традиции Духа».

Губернатор Игорь Руденя считает, что такие мероприятия позволяют прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, служат воспитанию подрастающего поколения.

«Важно, чтобы наши дети были патриотичными, трудолюбивыми, чтобы они были носителями традиционных культурных ценностей», – считает Губернатор Тверской области.

Гости «Покровских гуляний» смогут принять участие в конкурсах, соревнованиях по перетягиванию каната, подъему гири и др. Будут развернуты площадки по сборке-разборке оружия, страйкболу, организованы развлечения для детей. Кроме того, запланировано авиамодельное шоу с участием чемпионов России и Европы.

На фестивале пройдут состязания по русским народным играм «Кила», «Городки», «Стеношные бои», в которых примут участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Торжка.

Свое мастерство продемонстрируют ремесленники, которые представят золотное шитье, плетение из лыка, покажут процесс изготовления куклы мотанки. На ремесленной площадке также можно будет оценить творческие работы кузнецов, ткачей, гончаров, резцов по дереву, бусоделов. В музыкальной программе фестиваля – выступления народных этнографических коллективов Тверской области «Славяночка», «Межа», «Ладица», «Веснянка».

Гости фестиваля смогут посетить терем-музей «Птицы счастья» и поучаствовать в интерактивной программе «Путешествие по Государевой дороге».

Всех участников праздника «Покровские гулянья» ждет бесплатное угощение – каша, сваренная на огне, и горячий чай.

Торжества завершатся финальным хороводом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.