В Тверской области лабораторная служба заработала в новом формате

В Тверской области в новом формате начала свою работу централизованная клинико-диагностическая лаборатория, действующая на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им В.П. Аваева. В начале этого года она объединяла восемь городских медицинских учреждений, теперь охватывает 17 организаций здравоохранения региона.

Задачу по развитию лабораторной службы Тверской области, повышению качества проводимых исследований поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Нужно проанализировать предложения по повышению качества проведения лабораторных анализов, посмотреть, что можно сделать в Твери, затем распространить этот опыт в Тверской области», – обозначил Игорь Руденя на совещании по данной теме.

Сейчас к централизованной клинико-диагностической лаборатории прикреплены все тверские больницы, поликлиники и родильные дома, а также Калининская, Молоковская, Лихославльская, Рамешковская ЦРБ.

После забора анализов в данных медучреждениях биоматериал в специальных термоконтейнерах, биксах или сумках – холодильниках доставляется в централизованную лабораторию, где исследования проводятся на современном высокотехнологичном оборудовании квалифицированными специалистами.

Это позволяет уйти от использования прежнего лабораторного оборудования медучреждений, 80% которого находится в изношенном состоянии. Кроме того, за счет использования единых приборов и реагентов удается получить более точные результаты анализов, что необходимо для постановки правильного диагноза пациенту.

Полученные результаты направляются в медучреждения с помощью закрытого информационного канала связи. Эту технологию уже используют областная клиническая больница, Калининская и Молоковская ЦРБ, детская клиническая больница №3. Оригиналы результатов доставляются курьером.

Централизованная лаборатория выполняет общеклинические, биохимические, коагулогические, иммунологические и другие виды анализов. В день здесь уже проводится более 1000 исследований.

Пресс-служба Правительства Тверской области.