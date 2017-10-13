Тверская область презентовала в Болгарии новый туристический маршрут «По велению души»

Тверская область приняла участие в работе туристического форума в Болгарии, посвященного паломническому, религиозному и историко-патриотическому туризму. Верхневолжье продемонстрировало свой богатый потенциал в этой сфере, а также новый туристический маршрут по главным святыням региона.

«Туризм – очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса. Для этого требуется вывести на современный уровень работу по продвижению туристических брендов и маршрутов региона», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Форум «Духовные и историко-патриотические маршруты России и Болгарии» является частью культурно-просветительского проекта «Дни российской духовной культуры в Болгарии», организованного Министерством культуры Российской Федерации совместно с Русской православной церковью. В нем приняли участие представители руководства Министерства культуры России, Министерства туризма Болгарии, регионального совета Российского Союза туриндустрии.

В деловой программе форума регионы России представили свои паломнические и историко-культурные маршруты.

Тверская область презентовала маршрут «По велению души», который объединил главные святыни Тверской земли. Это храмы в Городне, Завидове и Твери, Борисоглебский монастырь в Торжке, монастырь Нило-Столобенская пустынь и исток Волги, Оковецкий источник и храм в деревне Голенково Селижаровского района, самая высокая в Европе деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте и другие места.

Для ознакомления с маршрутом Министерством туризма региона подготовлены информационные туры для международных и федеральных туроператоров, печатная и видео-продукция на русском и английском языке. Информация о маршруте и советы для путешественников в Тверской области регулярно размещаются в социальных сетях.

Важным фактором успеха для продвижения маршрута «По велению души» станет ремонт автомобильных дорог в Торжокском, Кувшиновском и Осташковском районах.

Ожидается, что рост популярности маршрута «По велению души» позволит не только познакомить жителей России с духовными святынями Тверской области, но и дать дополнительный импульс для развития территорий, поддержания и дальнейшего восстановления историко-культурного и архитектурного наследия региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.