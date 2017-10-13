В субботу, 7 октября, в селе Юрьево-Девичье стартовал районный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Традиционный ежегодный фестиваль ВФСК ГТО в этом году проводится в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!». Его цель – популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения, повышение уровня физподготовки, пропаганда здорового образа жизни. В Конаковском районе общее руководство проведением всех соревнований в рамках фестиваля осуществляет ДЮСШ «Олимп» Конаковского района, муниципальный районный центр тестирования ВФСК ГТО и отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района.

Спортивные мероприятия фестиваля в течение этого сезона будут проведены во всех поселениях района. И не случайно фестиваль начался с Юрьево-Девичьевского сельского поселения: спортивные традиции здесь сильны, а в сентябре начал работать новенький сельский спортивный комплекс (о чем «Заря» уже сообщала).

На фестивале ГТО в Юрьево-Девичьем всех поразила одна уникальная семья, в которой – шестеро детей, все они стали победителями и призерами в личном зачете фестиваля ГТО! Это семья Скакодуб.

Впрочем, местным она, конечно, хорошо известна. Мама Людмила работает учителем по программе переселения «Соотечественник» в Юрьево-Девичьевской средней школе, папа Роман руководит местным ЖКХ. Про эту семью мы писали два года назад. В 2014 году они приехали в наш район из охваченного гражданской войной Донбасса, взяв с собой «четырех сыночков и двух лапочек-дочек». Им удалось устроиться на конаковской земле, такие люди были нужны, да и шумные коллективы сельской школы и детсадика пополнились сразу шестью воспитанниками. И как выяснилось, любящими не только учиться, но и вести здоровый образ жизни.

К сожалению, в этот день папа не смог присоединиться к семье, чтобы поучаствовать в преодолении элементов комплекса ГТО. Работа у него серьезная, поселение только что благополучно вступило в отопительный сезон, и даже в выходные пока не до спорта. Но и без папы дети доказали, что Скакодубы способны на многое…

В минувшую субботу в спорткомплексе села Юрьево-Девичье прошел праздник спорта и хорошего настроения.

Поездка на ту сторону Волги - это всегда маленькое приключение. Сборы были недолги, и вот уже наш «Ларгус» стоит на въезде к паромной переправе «Рыбхоз - Топорок». Светит яркое солнышко, и хотя осенняя прохлада чувствуется, она бодрит, и настроение у всех хорошее. Паром за 10 минут переносит нас на ту сторону, затем несколько минут по дороге, и вот оно – Юрьево-Девичье.

В помощь юрьево-девичьевским педагогам и тренерам приехали директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района Сергей САЛДИН, руководитель районного центра тестирования ВФСК ГТО Наталья МУРАВЬЕВА и тренер по легкой атлетике Анатолий АФОНЕНКО. В качестве судей-волонтеров работали воспитанницы лыжной секции ДЮСШ «Олимп».

На торжественном открытии фестиваля ВФСК ГТО «Одна страна - одна команда» было сказано немало хороших слов о важности спорта в жизни как подрастающего поколения, так и взрослых. Кстати, они тоже пытались принять участие, так сказать, пробовали себя. Но зачет на этих соревнованиях велся только среди детей и подростков. Однако, видя интерес со стороны взрослых, думается, организаторы в будущем проведут фестиваль и среди этой категории.

Новый спортивный комплекс, открытый в Юрьево-Девичье 2 сентября, – реализовавшаяся мечта главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Анатолия АНДРОНОВА, и он был открыт еще при его жизни, как он и хотел. К сожалению, через пять дней Анатолия Леонидовича не стало после тяжелой и продолжительной болезни. 28 октября ему исполнилось бы 60. Два года назад наша газета писала о том, что строительство спорткомплекса началось, и скоро все спортсмены села получат достойный подарок, прекрасное место для занятий спортом, которого здесь просто никогда не было. Нам стало известно, что 4 ноября, в День народного единства в Юрьево-Девичьем планируют провести мероприятие в память о главе, которого здесь все очень любили. «Заря» хочет выйти с предложением – присвоить новому спорткомплексу имя Анатолия Андронова.

После танцевального номера юных юрьево-девичьевских черлидерш начались сами соревнования. В них судьями оценивалось выполнение норм ГТО по программе многоборья. К выполнению этих норм допускались дети и подростки от 6 до 17 лет, относящиеся к 1, 2, 3, 4 и 5 ступеням ГТО и предварительно зарегистрированные на сайте www.gto.ru.

Программа многоборья включает в себя следующие упражнения: поднимание туловища из положения лежа на спине, силовая гимнастика (подтягивание, отжимание), прыжки в длину с места, наклоны вперед из положения стоя, бег на 30, 60 и 100 метров. Также в рамках фестиваля проводились конкурс на лучшее четверостишие и лозунг на тему ГТО и конкурс рисунков на эту же тематику. Ребята с неподдельным интересом участвовали в этапах многоборья. Все-таки сельские девчонки и мальчишки здорово отличаются в лучшую сторону от некоторых городских. При этом такие выезды в поселения (а большая часть участников проходила через ГТО впервые) дает возможность открывать новые имена. Все-таки в городе «рвут победы» в основном одни и те же…

По итогам многоборья были подведены следующие результаты. В 1 ступени (6-8 лет) лучшими стали Мария Ялалова и Степан Костромин, вторыми – Дарья Канатчикова и Максим Яблонский, на третьем месте – Диана Раджабова и Тимофей Штраух. Во 2 ступени (9-10 лет) 1 место – у Маргариты Щеколовой и Алексея Скакодуба, 2 место - у Виктория Клинова и Ильи Голубева, 3 место – у Ефросиньи Бугаевой и Дмитрия Шеромова. В 3 ступени (11-12 лет) места распределились так: 1 место – Вероника Скакодуб и Егор Яблонский, 2 место – Амина Сидорова и Владислав Пешкичев, 3 место – Павел Забродин. В 4 ступени (13-15 лет) первыми стали Елизавета Штраух и Павел Скакодуб, вторыми – Арина Костромина и Константин Скакодуб, третьими - Виктория Кеся и Влад Арсланов. И, наконец, у самых взрослых участников 5 ступени (16-17 лет) лучшие результаты показали Людмила Кеся и Данила Брослав, вторым стал Давид Скакодуб, третьим – Павел Нименко.

Все победители и призеры были награждены почетными грамотами, медалями и призами, а за первое место – еще и кубками. После соревнований некоторые их участники поделились своими впечатлениями:

Елизавета ШТРАУХ:

- В многоборье ГТО принимаю участие в первый раз, и сегодня я не только стала первой в своей ступени, но и получила почетную грамоту за лучший рисунок на тему ГТО. Если честно, я шла просто поучаствовать и о победе даже не думала. Сегодня мне все очень понравилось, и я буду и дальше принимать участие в таких соревнованиях.

Данила БРОСЛАВ:

- Я сдаю нормы ГТО уже третий год. Сегодняшние результаты, думаю, потянут на «золотой значок». Помимо общей физподготовки, я занимаюсь игровыми видами спорта. После школы хочу поступать в военное училище.

Добавим еще, что Данила установил рекорд этих соревнований по подтягиванию на перекладине – 20 раз!

Людмила СКАКОДУБ, учитель математики, мать шестерых детей:

- Сегодня мы участвовали в ГТО практически всей семьей, только папа у нас не смог прийти. Спорт у нас любят, папа сделал даже турник во дворе. Участвовали мы впервые, первые, даже старшие мальчишки. Мальчики занимаются борьбой, дочка Вероника – баскетболом. Есть результаты, медали. Теперь хотим сдать на «золотой значок», дети у нас целеустремленные.

Остается добавить, что двое старших сыновей-старшеклассников также выбрали себе дело в жизни и по окончании школы хотят учиться на программистов.

Соревнования в Юрьево-Девичьевском поселении прошли отлично! Это прекрасное начало фестиваля ГТО в Конаковском районе, и скажем честно, другим поселениям теперь есть на кого равняться. Поэтому посмотрим, как пойдут дела у соседей. А вновь избранной местной власти Юрьево-Девичьеского поселения мы хотим пожелать «держать марку» самого экологичного муниципального образования района, ведь у вас уникальные места, и к вам «за Волгу» хочется приезжать вновь и вновь. Что журналисты «Зари» и намерены делать в дальнейшем.

С надеждой на сотрудничество

Максим МАЛАХОВ.