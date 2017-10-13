Подарок учителям

В день профессионального праздника в адрес педагогов Конаковского района прозвучало много теплых слов и пожеланий на торжественной встрече, состоявшейся в их честь во Дворце культуры «Современник».

С поздравлениями к людям самой важной и нужной профессии обратились глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава районной администрации О.В.Лобановский, помощник депутата Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных В.Н.Рассказов и другие почетные гости праздника.

Профессиональные достижения лучших из лучших были отмечены грамотами и благодарностями. Также в этот день чествовали ветеранов педагогического труда, представителей педагогической династии и молодых специалистов, чей путь в профессию только начинается. А самым радостным подарком для всех присутствовавших стала зажигательная концертная программа столичных артистов – вокально-инструментального ансамбля «Крапива».

Радостную, приподнятую атмосферу праздника помогли создать творческие коллективы наших учреждений дополнительного образования. У входа гостей встречали воспитанники кадетского казачьего клуба «Станица» ДЮЦ «Новая Корчева», юные кадеты участвовали и в церемонии награждения, вынося на сцену цветы и подарки.

В фойе «Современника» играл ансамбль гитаристов и скрипачей «Новой Корчевы», а торжественная часть программы открылась танцем в исполнении образцового хореографического коллектива «Наш стиль» Центра внешкольной работы.

Пожелав педагогам здоровья, добра и благополучия, глава района Л.А.Козлова первым поздравила учителя Конаковской школы № 3 А.П.Попова, которому в сентябре решением районного Собрания депутатов было присвоено звание «Почетный гражданин Конаковского района». В ответном слове Александр Петрович отметил, что это высокая награда, прежде всего, коллектива школы, в которой он работает более сорока лет.

- Поздравляю всех, кто каждый день, заходя в класс, отдает знания, теплоту своих сердец, умения и жизненный опыт нашему подрастающему поколению! – сказал, приветствуя педагогов, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский. – Мы будем стараться, чтобы ваш труд был более комфортным, уютным, мы ставим перед собой амбициозные задачи: в следующем году поставить хотя бы одну школу на капитальный ремонт, построить новую и продолжить вместе с вами совершенствование материально-технической базы каждого учебного заведения нашего района.

В.Н.Рассказов поздравил учителей с профессиональным праздником от имени председателя Законодательного собрания Тверской области С.А.Голубева и депутата ЗС Д.И.Дородных, заметив, что в слове «учитель» есть магическая сила, которую мы понимаем только с возрастом, эта сила несет в себе всё необходимое в жизни каждому из нас. Цветами, подарками и дружными аплодисментами был отмечен труд педагогов, более пятидесяти лет отдавших своей профессии, вышедших на заслуженный отдых директоров школ и представителей одной из наших замечательных педагогических династий. Затем на сцену пригласили молодежь, пополнившую педагогическое сообщество района в этом учебном году. Это учитель английского языка гимназии № 5 А.В.Столярова, учитель начальных классов школы № 8 М.И.Маурат, воспитатель группы продленного дня школы № 9 Н.Е.Балихина, учитель русского языка и литературы школы № 9 И.С.Филиппова (г. Конаково); учитель математики школы п.Радченко И.В.Горбунов, учитель начальных классов школы № 2 п. Новозавидовский П.С.Синицена, педагог-психолог школы № 3 п. Редкино А.И.Маркива, учитель физики школы с.Юрьево-Девичье А.А.Гончаренко и воспитатель детсада № 1 с. Дмитрова Гора Т.А.Корсакене.

С приветствием и напутствием к ним обратились заместитель главы администрации района по социальной политике А.А.Бородина и начальник управления образования О.Ю.Булгакова, пожелавшие молодым специалистам равняться на старших товарищей, отработавших в школе многие годы. Потому что учитель – это профессия, в которую можно случайно прийти, но нельзя в ней случайно остаться.

В завершение торжественной части выступил председатель райкома профсоюза работников народного образования и науки В.А.Колпаков. А затем ко всем прозвучавшим поздравлениям присоединились музыканты ВИА «Крапива», назвавшие наших педагогов своими коллегами, потому что они сами преподают музыку и вокал.

В исполнении московских артистов прозвучали такие шлягеры, как «Белый теплоход», «Ягода-малина», «Желтые тюльпаны». Обширный репертуар «Крапивы» позволил каждому слушателю найти песню по душе. Своей мощной энергетикой ансамбль согрел и увлек весь зал: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования с удовольствием подпевали исполнителям и благодарили их несмолкающими аплодисментами.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.