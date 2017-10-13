РЕМОНТ ЗАВЕРШАЕТСЯ

В 2017 году в Конаковском районе центральным объектом программы дорожных работ стала автодорога первого класса «Москва – Санкт-Петербург» - Конаково – Иваньково». Большая часть работ уже выполнена, и водители уже по достоинству оценили новую трассу. Более 21 километра этой автодороги отремонтировано с применением новой технологии – регенерации асфальтобетонного покрытия. Это позволит увеличить срок эксплуатации дороги в два раза.

Совершенствование сети автодорог – вопрос, который постоянно находится в зоне пристального внимания руководства страны. По мнению Президента РФ Владимира Путина, от его решения зависит рост экономики, конкурентоспособность бизнеса, комплексное развитие регионов. В Тверской области в этом году запланированы масштабные дорожные работы, на них направлено более 7 млрд. рублей федеральных и областных средств.

«В прошлом году в регионе увеличена протяженность отремонтированных дорог до 224 километров. В текущем - 365 километров. Задача – до 2020 года привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог, особенно тех, которые больше всего востребованы у населения», – подчеркнул Игорь Руденя. Также на автодороге «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково» отремонтируют четыре моста – через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок. Ранее техническое состояние этих объектов было признано неудовлетворительным.

Планируется, что мосты введут в эксплуатацию в ноябре текущего года.