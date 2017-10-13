РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ДОРОГА ДВУСТОРОННЯЯ

Власть и бизнес: открытый диалог



6 октября в администрации Конаковского района состоялось очередное заседание совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района. В работе совета принял участие и Олег Лобановский - глава администрации Конаковского района:

- Мы понимаем всю важность развития малого и среднего предпринимательства на нашей территории. И вот уже два года успешно взаимодействуем с представителями бизнеса и стараемся вести открытый диалог: проводим конференции, совещания, организуем форумы, приняли и совершенствуем программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы. И сегодня мы с вами собрались здесь именно по этому поводу.

Сейчас мы находимся на стадии формирования бюджета на ближайшие три года и хотим услышать от вас, какие меры стимулирования либо поддержки нам нужно предусмотреть в районных муниципальных программах, чтобы бизнес расцветал и развивался, и каким образом мы можем вам помочь.

И нужно отметить, что это была основная тема, которая вызвала бурное обсуждение среди предпринимателей. Представителя бизнес-сообщества пошли на диалог и открыто высказывали самые острые проблемы, которые тормозят развитие бизнеса или каким-то образом ущемляют их права, а также и предложения по урегулированию этих проблем.

Основную мысль предпринимателей и один из главных критериев становления и развития успешного бизнеса от лица всего совета выразил Владиир Худяков - общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе:

- Самое важное и основное для нас, что вы можете сделать, - это создать равные условия для конкуренции. Почему происходит так, что возникают стихийные рынки (это и торговля вдоль трассы, и так называемые «белорусы», и выездная несанкционированная торговля в поселениях). Люди на таких рынках сбыта выходят с любым продуктом, который предлагают населению, при этом не соблюдают ни требования санпинов, ни Роспотребнадзора, ни налоговое законодательство и спокойно ведут свой бизнес, избегая самых основных затрат? Но наряду с этим, мы, кто ведем свою деятельность согласно законодательству, создаем рабочие места, платим налоги, должны выполнять все эти требования, плюс нас еще и штрафуют за несоблюдение тех или иных мер. И поэтому мы обращаемся к вам с просьбой помочь нам в решении этой значимой проблемы.

Еще одна просьба предпринимателей - это создание нормального рынка в городе Конаково. Где будет чисто, современно, без грязных прогнивших поддонов и обшарпанных палаток. «Ведь мы живем в новом времени, где большое внимание уделяется благоустройству, но торговля до сих пор организована как в средние века».

Как отметило руководство района, эта проблема очень значимая, и действительно, бизнес должен развиваться в равных и понятных условиях. И этот посыл предпринимателей и к поселенческим, и к районным властям вполне корректный и правильный. Также было озвучено, что в скором времени этот вопрос будет поднят на общем совещании представителей как городской, так и районной власти совместно с предпринимателями, где постараются найти механизмы решения этой проблемы и расставить все точки над «и».

Также в ходе встречи Надежда Шилова - заведующий отделом экономики районной администрации выступила с презентацией о нововведениях в программе развития малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе. Помимо уже существующих субсидий, в проект бюджета 2018 года заложено 2 миллиона рублей на выделение грантов на открытие бизнеса.

В ходе совещания был затронут вопрос о создании единой информационной базы субъектов МСП Конаковского района. Об этом говорили как предприниматели, так и представители районной власти. И такая база должна быть в районной администрации. Потому что именно она осуществляет консультационную, методологическую и финансовую поддержку предпринимателей.

Уважаемые предприниматели, в целях своевременного информирования, получения актуальной информации о нововведениях, о совместных встречах просим вас предоставить свои электронные адреса в отдел экономики администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб. 20). Эл. адрес отдела:koneconom@mail.ru, тел. 8(48242) 49783.



Владимир ХУДЯКОВ, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе.



- Если честно, в моем понимании сложилась необычная ситуация: впервые за долгое время в Конаковском районе стали проявлять заботу о предпринимателях на административном уровне, в данном случае – это администрация Конаковского района. Причем, поддержка эта не только методическая (то есть, голословная), но и подкрепленная финансово. И хотя надо понимать, что эта помощь ограничена бюджетными возможностями района, но именно этот фактор показывает, насколько местная власть заинтересована в нас, предпринимателях, и в развитии цивилизованного предпринимательского сообщества, социально неравнодушного и креативного. В этом году были приняты две программы. Это программа по субсидированию и поддержке патентной системы и программа по поддержке организации рабочих мест. По этим программам вступившие в нее предприниматели (как физические, так и юридические лица) могут получить: по первой - до 30 000 компенсации (30 процентов стоимости патента), по второй – до 200 000 рублей. Всю интересующую информацию можно получить в отделе экономики администрации Конаковского района. К сожалению, почему-то обратная связь идет пока слабо, предприниматели то ли не считают такую помощь существенной, то ли не хотят прилагать даже эти небольшие усилия. А может, просто слабо информированы. В любом случае, власть идет навстречу, она искренне хочет помочь, и поэтому я хочу еще раз призвать предпринимателей Конаковского района: воспользуйтесь этими программами. Срок подачи заявок – до 3 ноября. Еще не поздно определиться и поучаствовать. Это не кредит, это субсидия, возвращать ее не надо, необходимо лишь отчитаться за ее целевое использование.

Заявки и документы принимаются в отделе экономики администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, каб. 20). Эл. адрес отдела: koneconom@mail.ru, тел. 8(48242) 49783. Также можно позвонить непосредственно Владимиру: 89040192441.



Бизнес-навигатор стал доступнее

Каждый бизнесмен, начинающий или уже состоявшийся, хотел бы иметь обобщающую базу, где легко можно было бы узнать: о мерах поддержки бизнеса, о том, как правильно составить бизнес-план, как выбрать в аренду подходящее помещение, о наиболее перспективной идее для бизнеса, о планах закупок крупнейших заказчиков с государственным участием и многие другое.

И век информационных технологий с щедростью может предложить нам такой ресурс - Бизнес-навигатор малого и среднего бизнеса (https://smbn.ru), разработанный «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства».

Бизнес-навигатор МСП для субъектов малого и среднего предпринимательства - сегодня это:

более 300 типовых бизнес-планов, основанных на реальной практике более 5000 российских предпринимателей;

возможность обратиться в банк за кредитом с примерным бизнес-планом;

варианты подходящего бизнеса для определенной суммы вложений;

база контактных данных государственных организаций, которые выдают гарантии и поручительства предпринимателям для получения кредитов;

единая база всех государственных и муниципальных организаций, которые поддерживают малый и средний бизнес;

возможность приобрести франшизу и получить бизнес, который уже работает и приносит прибыль;

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возможность посмотреть аналитику и маркетинговые исследования, касаемые вашего бизнеса, и множество других функций.

Но и это еще не все: сегодня Бизнес-навигатор стал доступнее. Ввиду подписания соглашения о взаимодействии между «Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства» и ГАУ «МФЦ» у предпринимателей и у тех, кто хочет ими стать, появилась возможность получить совершенно бесплатно услугу регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП. Также специалисты МФЦ ответят на все интересующие вас вопросы и помогут разобраться в Бизнес-навигаторе.

Внимание, конкурс!

Администрация Конаковского района объявляет о начале приема документов для участия в конкурсном отборе ежегодного открытого конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматель года» и о начале приема документов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы.

Заявки принимаются

с 9 октября по 3 ноября 2017 года.

Организатор конкурса: администрация Конаковского района Тверской области.

Участниками конкурсного отбора являются:

субъекты предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, занимающимся производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на территории Конаковского района Тверской области.

Адрес подачи заявок на получение субсидий:171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, администрация Конаковского района Тверской области (каб. 20).

Форма заявки размещена на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://konakovoregion.ru/ раздел «Малый и средний бизнес»

Контактные лица:

Шилова Надежда Владимировна - заведующий отделом экономики администрации Конаковского района (каб. 20).

Тел. 8 (48242) 49-783,

+7904-023-07-27

Дополнительная информация

Порядок проведения ежегодного конкурса «Предприниматель года» № 31 от 29 февраля 2016 г. размещен на сайте МО «Конаковский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://konakovoregion.ru/ в разделе «Документы».

Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы № 191 от 30 мая 2017 г. размещен на сайте МО «Конаковский район» Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: в разделе «Документы». Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2016-2018 годы № 190 от 30 мая 2017 г. размещен на сайте МО «Конаковский район» - http://konakovoregion.ru/ в разделе «Документы».