ФЛАГМАН АГРОПРОМА

В прошлую субботу в уютном зрительном зале Дома культуры села Дмитрова Гора собрались сотрудники группы компаний «АгроПромкомплектация», чтобы по традиции отметить День фирмы. В этом году агропромышленному гиганту исполнилось 29 лет. Поздравить самых продуктивных аграриев района приехали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ.

Компания «АгроПромкомплектация» была основана еще при СССР в 1988 году на базе агропромышленного комбината «Боровое» в Казахстане. Российское подразделение было открыто в 1990 году в Тверской области. Первоначально занималась торгово-закупочной и строительной деятельностью. В конце 90-х годов ее руководитель Сергей НОВИКОВ принял решение о приобретении одного из полуразорившихся хозяйств Конаковского района – совхоза «Дмитрогорский». С этого и началась производственная деятельность фирмы, и сегодня поражающей своим размахом и использованием доселе неведомых современных технологий.

- Когда мы в 1997 году купили эти старые советские фермы, в них было 400 коров, которые давали в среднем около двух тысяч литров молока в год, – говорит Сергей НОВИКОВ. - Сегодня, с пуском в эксплуатацию молочного комплекса в Ручьях, общее число голов КРС – 11 тысяч, надои, по которым мы – первые в России, перевалили за 10 тысяч литров в год от фуражной коровы, в этом году сразу три коровы-рекордсменки из Дмитровой Горы победили на всероссийском конкурсе. Запущен и дает продукцию новый суперсовременный молокозавод, который позволил увеличить вдвое ассортиментный ряд и повысить качество молокопродуктов.

Что касается нашей основной производственной деятельности - свиноводства, то в целом по продуктивности мы находимся в пятерке крупнейших производителей страны и имеем 18 место в мире. В этом году вывели на полную мощность шесть своих свиноводческих комплексов, один из которых, Селиховский, находится в Конаковском районе, и строим еще две площадки. Наши мощности, помимо Конаковского района, расположены в Ржевском районе Тверской области и в Курской области. Мы стремимся к тому, чтобы полностью создать свою кормовую базу и уйти от закупок недостающих кормов за границей. Для этого развиваем сотрудничество по направлению селекции с учеными Тимирязевской сельхозакадемии. Сейчас урожайность с полей в среднем составляет 65 центнеров с гектара, а в черноземной зоне достигает 100 центнеров и выше.

Наша мясомолочная продукция зарекомендовала себя с лучшей стороны, ее потребляет весь центр России. Использование передовых мировых технологий позволяет нам показывать такие высокие результаты. Но главное в любом деле – кадры. «АгроПромкомплектация» сегодня – это вертикально интегрированная группа компаний, состоящая из 55 предприятий и объединяющая 8 тысяч сотрудников. И я благодарен им за их труд, горжусь ими. Мы – команда, которая всегда работает чуть лучше, чем конкуренты, и в этом успех нашего роста...

Да, люди-труженики на земле – это основная ценность агропромышленного комплекса, и ради них был устроен этот праздник. Ведь, когда Сергей Новиков с единомышленниками в 1997 году начинал свою сельскохозяйственную деятельность в Дмитровой Горе, кадров практически не было, и за сто километров в округе невозможно было найти специалистов-животноводов или агрономов. За короткий срок он перевез из Казахстана на тверскую землю более пятисот семей, смог устроить их на новом месте, обеспечить жильем, дать работу и увлечь единым делом. И сегодня пожинаются результаты того задела.

За профессионализм, добросовестный многолетний труд, личный вклад в работу компании и преданность ее интересам от лица руководства была вручена письменная благодарность и денежная премия многим сотрудникам ГК «АгроПромкомплектации». Но самые высокие награды вручал генеральный директор ПО «Дмитрогорское» депутат Законодательного собрания Тверской области Денис ДОРОДНЫХ. Благодарность губернатора Тверской области Игоря РУДЕНИ была объявлена В.И.Вержбицкому и В.П.Пащенко, главному энергетику и главному инженеру филиала «Дмитрогорское молоко». Почетные грамоты министерства сельского хозяйства Тверской области были вручены оператору Селиховского СВК Е.В.Кольца и экономисту Дмитрогорского молокозавода И.Г.Рогожиной. Почетные грамоты Законодательного собрания Тверской области вручили трактористу-машинисту агрофирмы Н.И.Серебренникову, благодарность Законодательного собрания была объявлена В.С.Азимову, бойцу скота, П.Н.Андрееву, заместителю директору по производству ООО «Ручьевское», Н.Н.Белобородову, грузчику участка убоя, А.Н.Гаврилюку, засольщику мяса, А.В.Крылову, главному инженеру бойни, О.В.Мельниковой, машинисту упаковочной машины, В.В.Недолуженко, водителю, С.Е.Самуркашеву, бойцу скота, и С.С.Степанюк, ветврачу.

Затем на сцену вышли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Глава района зачитала приветственный адрес от Собрания депутатов и администрации Конаковского района и от себя добавила:

- Ваш агрохолдинг прославил не только Конаковский район, но и всю Тверскую область. Поистине, ваш труд и ваше дело – это и наша гордость. Сегодня хочется пожелать вам здоровья, добра, новых производственных успехов, семейного благополучия, счастья в каждый дом и мирного неба над головой! Процветайте и развивайтесь!

Олег ЛОБАНОВСКИЙ сказал:

- Большое вам спасибо от всех, кто живет в нашем районе, за вашу вкусную и качественную продукцию. Именно благодаря вам наши люди не почувствовали тех продовольственных санкций, которые были применены против нашей страны. Вы создаете условия, чтобы нашу страну уважали. Ваше дело, ваш труд – он нелегок, но он дает огромный положительный результат. Удачи и успехов вам в этом труде!

За вклад в развитие агропромышленного комплекса района от Собрания депутатов Конаковского района были поощрены 20 человек, 50 сотрудников «АгроПромкомплектации» получили награды администрации Конаковского района. Такое беспрецедентное количество награжденных говорит о той высокой оценке, которую местная власть дает труду жителей района, занятых в сельском хозяйстве.

После этого показали небольшой и очень хорошо снятый фильм об «АгроПромкомплектации», в который были включены видеопоздравления с Днем фирмы от простых тружеников села и специалистов компании. А затем с воспоминаниями о том, как все начиналось, выступил Владимир БОРГУЛЬ, глава Дмитровогорского сельского поселения и заместитель С.А.Новикова:

- Оглядываясь назад, поражаешься тому, сколько надо было приложить усилий, чтобы так изменить эти места. Сегодня, идя по улице села или вдоль поля, посещая ферму или завод, понимаешь, что Дмитрова Гора благодаря «АгроПромкомплектации» одной из первых шагнула в 21 век. За довольно короткое время из захудалого совхоза и ничем не примечательного села вырос символ новой России. Дмитрова Гора борется за право называться самым лучшим и современным селом, многочисленные предприятия инвестора дают не только чувство гордости, но и рабочие места и хороший досуг для жителей и работников. В Дмитровой Горе есть куда пойти, село благоустроено, построены спорткомплекс, храм, реконструирован Дом культуры, система ЖКХ, строится новое индивидуальное жилье…

Владимир БОРГУЛЬ подарил Сергею НОВИКОВУ большую картину на охотничью тематику, и на этой позитивной ноте закончилась официальная часть праздника. А дальше зал развлекали столичные звезды: Артем Грохольский и шоу-балет «S-Trade» от продюсерского центра Алексея Моргунова и студии эстрадной песни «Акцент».

Максим МАЛАХОВ.