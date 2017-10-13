Отопительный сезон 2017-2018

Тепло - в каждый дом

В Конаковском районе стартовал отопительный сезон. Во всех 16 городских и сельских поселениях система теплоснабжения включена полностью. Все котельные и тепловые сети после проведения подготовительных и ремонтных работ эксплуатируются в штатном режиме. Свести к минимуму вероятность возникновения непредвиденных ситуаций зимой и их последствий – ключевая задача всех руководителей муниципалитетов.

За окном осень и холод, а в домах жителей Конаковского района тепло, которое пришло в срок. По словам заместителя главы администрации Конаковского района Владимира Шора, все поселения вошли в отопительный сезон в штатном графике, по плану – без задержек и срывов. И связано это, в первую очередь, с тем, что руководители должным образом отнеслись к его подготовке. Работы начались сразу по окончании предыдущего отопительного сезона и продолжались практически до старта нового.

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Бесперебойная деятельность коммунальной сферы является основой стабильного развития Конаковского района, и эта работа должна быть на особом контроле.

Олег Лобановский,

глава администрации Конаковского района.



После завершения отопительного сезона тщательно обследуются все здания и сооружения, оборудование, проводятся гидравлические испытания, по всем выявленным замечаниям составляется план-график по подготовке к зиме. Туда входят и ремонт зданий, ревизия опорных сооружений, куда входят задвижки, все краны, переключатели, проводится ревизия автоматической системы регулировки, поверочные работы контрольно-измерительной аппаратуры. Все подлежит контролю, выявлению каких-либо отклонений и принятию мер по исправлению недостатков. В этом году на уровень Конаковского района были переданы и приняты полномочия по обеспечению теплоснабжения и горячего водоснабжения от четырех поселений: Городенского, Селиховского, Ручьевского и Старомелковского. Связано это было, в первую очередь, с тем, что ситуация котельных в этих населенных пунктах была критическая. Особенно большой объем работ был проведен в котельных д. Кошелево, Городни и Селихова. Это и ремонт котлов, замена аварийных труб, работы по гидравлике, замена задвижек, ремонт автоматики, внутренний ремонт зданий, поверочные работы. Одним словом, сделано все, чтобы отопительный сезон начался в срок и прошел в штатном режиме. В планах - принятие полномочий по обеспечению теплоснабжения на уровень Конаковского района от всех поселений.

Как известно, сейчас в каждом поселении перед началом отопительного сезона оформляется паспорт готовности. Ранее такие паспорта получали только районы, сегодня о своей готовности к началу отопительного сезона стали отчитываться поселения. Как показала практика, уже можно сказать, что необходимость подготовки к отопительному сезону делает коммунальные службы и органы местного самоуправления более ответственными.

На сегодняшний день документы для получения паспортов готовности в Ростехнадзор уже сдали такие поселения, как Конаково, Завидово, Старое Мелково, Радченко, Козлово, на очереди все остальные. Паспорта готовности все поселения должны получить до 15 ноября.

Прошлый отопительный сезон прошел без серьезных аварий, отключений подачи теплоснабжения. Конечно, состояние сетей, инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства продолжает оставаться одной из самых серьезных проблем. Тем не менее, работа по реконструкции, модернизации и замене изношенных сетей продолжается. Только в этом году заменено порядка 17 километров трубопроводов, а это порядка 15 процентов от общего фонда, десятки задвижек, манометров, насосное и электрооборудование, произведен ремонт зданий и многое другое.

К новому отопительному сезону готовы и объекты социальной сферы, в частности, образовательные и дошкольные учреждения. Все они прошли проверку еще до начала отопительного сезона.

Наша справка.

На территории Конаковского района работу по предоставлению жителям жилищно-коммунальных услуг оказывают 49 организаций. Из них 33 – ресурсоснабжающих и 16 управляющих компаний, как муниципальных, так и частных. В бюджетах поселений Конаковского района на подготовку и прохождение отопительного сезона предусмотрено более семи миллионов рублей. К предстоящей зиме в Конаковском районе готовы 28 котельных.

Данными мощностями будут отапливаться более 100 социально значимых объектов и 1240 тысяч жилых домов.