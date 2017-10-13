ДОМ МУЗЫКИ ОТКРЫЛ СЕЗОН

Прекрасный концерт прошел на прошлой неделе в Доме музыки ОАО «Энергостальконструкция». В гости к конаковским меломанам приехал камерный хор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

Реконструированный по инициативе генерального директора предприятия А.П.Шинкаренко бывший заводской клуб превратился в роскошный по провинциальным меркам зал с удобными креслами, прекрасной акустикой и светом, а главное – особой атмосферой соприкосновения с классикой, которая ощущается уже в фойе. Зал стал основной концертной площадкой для Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей (ХШМиЮ) и базой для образовательного проекта «Росинка 6+».

Кажется, давно ли было открытие зала? Между тем, в конце сентября здесь уже открыли третий творческий сезон: 24 сентября выступил русский народный оркестр «Душа России» Российской академии музыки им. Гнесиных, а 4 октября при полном зале прошло выступление камерного хора Московской государственной консерватории.

Хор был создан в 1994 году по инициативе ректора консерватории профессора Александра Соколова, внука известного писателя Ивана Соколова-Микитова, долгое время проживавшего в нашем районе, в Карачарове. Приезд камерного хора стал возможен благодаря личным связям главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского и организационным способностям супругов Натальи и Вадима Махновских, руководителей ХШМиЮ.

Причем, что интересно, перед самим концертом каждый желающий мог побывать на мастер-классе дирижера хора. И желающие были, причем, как среди детей, так и среди взрослых. Ну а сам концерт оказался невероятным, зал слушал произведения в хоровом исполнении, затаив дыхание. Сидя в удобном кресле и наслаждаясь вечными музыкальными ценностями, понимаешь: в Конаковском районе зал Дома музыки - это, пожалуй, единственное место такого уровня. Где у нас еще можно послушать большой симфонический оркестр или камерный хор? И в Москву или Тверь ехать не надо!

Каковы дальнейшие планы Дома музыки? До конца года здесь планируется опера в исполнении московских артистов, и уже во второй раз приезжает московский струнный ансамбль «Бонквинтон, музыканты которого позиционируют себя как «главные московские хулиганы в области классики» и играют «нескучную классическую музыку». Подробнее с их творчеством можно ознакомиться на сайте www.bonquinton.ru. Также ожидается приезд различных инструментальных коллективов, возможно, к нам приедет интереснейшее трио саксофонистов. Разумеется, планируются выступления и различных детских коллективов.

Правда, были и нарекания к работе этой концертной площадки. Например, приходилось слышать от тех, кто не смог побывать на концерте, что нигде не видно анонсов и афиш, люди не знают, где можно купить билеты. Сообщаем, что билеты на предстоящие концерты можно приобрести как в самой ХШМиЮ (здание налоговой инспекции), так и в Доме музыки (причем, они продаются и перед началом концерта). Узнать о предстоящих событиях можно на сайтах: www.konakovohor.ru и страничке Дома музыки на сайте предприятия: www.k-esk.ru.

В этом сезоне на базе Дома музыки продолжается образовательный проект «Росинка 6+», в котором изучают основы музыки, нотной грамотности и хорового пения дети подготовительных групп детских садов города. Эксклюзивные обучающие сценарии уже третий год постоянно совершенствуются, они обновлены и усложнены. Дети могут приходить на обучение как в зал «Семь нот» ХШМиЮ, так и в Дом музыки. Практика прошлых лет показала, что дело это полезное и нужное. А отдать свое чадо в хор шестилеток может любой желающий.

Максим МАЛАХОВ.