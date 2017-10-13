В науке увлекательно, познавательно, интересно!



26 апреля 2017 года в Тверской области стартовал проект #Внауке. Его руководителем является кандидат географических наук старший преподаватель факультета географии и геоэкологии Тверского государственного университета Илья Петрович Смирнов. Проект направлен на вовлечение молодёжи сельской местности и малых городов региона в научное творчество и реализуется при поддержке министерства образования Тверской области и агентства по делам молодёжи РФ.



Прошлым летом Илья Смирнов получил грант 100 тысяч рублей на форуме «Территория смыслов на Клязьме» на реализацию проекта «День научного творчества «#Внауке».

- В силу специфики своих научных исследований я часто бываю в сельской местности и малых городах, где школа является практически единственным объектом социальной активности. Однажды родилась идея организовать для ребят из сельских школ интерактивные уроки по географии, физике, химии, биологии – с опытами и играми, познакомить школьников с современными достижениями научной мысли, чтобы они тоже начали заниматься исследованиями. Так родился проект «День научного творчества «#Внауке», - рассказал Илья. - Выигранный грант идет, в основном, на транспортные расходы и приобретение материалов для проведения занятий.

Первым «научным пунктом» реализации проекта в Конаковском районе стал город Конаково. Организаторы, а прибыло их 12 человек, провели День научного творчества на базе средней школы № 8. Торжественное открытие Дня научного творчества состоялось в актовом зале школы. С приветственным словом выступила начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. Илья Смирнов рассказал, для чего создан проект, зачем вообще нужно заниматься наукой, представил свою команду «учителей» (а это молодые преподаватели ТвГУ и студенты). Руководители направлений-команд сообщили, что ждёт ребят на научных площадках (физика, химия и экология, биология, география).

В мероприятии приняли участие 99 учеников 10 - 11 классов из девяти общеобразовательных учреждений Конаковского района: школ №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, гимназии № 5 г. Конаково и школы с. Селихово. Участники проекта разделились на три группы, каждый выбрал себе один из стикеров (#внауке_увлекательно, #внауке_познавательно, #внауке_интересно). Для удобства работы к каждой группе был прикреплён учитель, а помогали в организации волонтёры. Программа была построена таким образом, что каждый участник смог выполнить практическую работу по одному из четырех предметов, послушать лекцию, посетить мастер-класс. Ребятам были предложены интерактивные научно-познавательные занятия по физике, химии, биологии и географии.

Программу мероприятий открыли практические работы. В рамках направления «География» участники с помощью решения кейса были вовлечены в практику социального проектирования. Примерить на себя роль специалиста по микроприборам помогла практическая работа «Physica, Arduino и схемотехника». Также школьники прослушали лекцию «Тверская область сегодня». Не менее интересной оказались лекции «ГМО: взгляд изнутри», «Жизнь за пределами земли».

Ребята посетили серию мастер-классов. Географы познакомили учеников с разнообразными минералами, горными породами и предложили ребятам самим распознать представленные образцы с помощью специального определителя. Одним из самых интересных стал мастер-класс по физике. Ведущий познакомил старшеклассников с материалами, которые используются для 3D-печати и с программным обеспечением, необходимым для создания объемных моделей. Неподдельный интерес у ребят вызвало рисование 3D-ручкой, а многие впервые увидели своими глазами работу 3D-принтера. На мастер-классе по химии «Индикаторы» с помощью привычных продуктов питания (яблока, картофеля и свёклы) ребята провели интересные опыты, наблюдая за взаимодействием различных химических элементов. Многие даже не догадывались, что химия – это настолько красочно и интересно. В завершение образовательной части ученики получили памятные сертификаты участника Дня научного творчества #Внауке. Школьники пополнили свой багаж знаний, а студенты – участники проекта получили бесценный педагогический опыт. Мы говорим огромное спасибо организаторам этого проекта, думаем, что наши старшеклассники увидели, насколько многогранен и интересен мир науки, сколько нового, необычного и увлекательного можно получить с помощью знаний.

Любовь КУЛИЕВА, заведующий отделом дошкольного, общего

и дополнительного образования.