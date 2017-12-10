Тверская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

В ночь с 10 на 11 октября представители Тверской области отправились в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Делегация Верхневолжья станет одной из самой крупных, в ее состав вошли почти 130 человек.

«Участие тверской молодежи в мероприятии всемирного уровня имеет большое значение для области. Это позволит обменяться опытом со своими сверстниками из других регионов и стран, завязать творческие, деловые контакты», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В делегацию региона вошли студенты вузов, молодые журналисты, представители общественных организаций, предпринимательских кругов, спортсмены, деятели науки и искусства, начинающие политики, управленцы, инженеры, медики, специалисты в сфере экономики, юриспруденции, туризма, экологии. Право такого широкого представительства Верхневолжье получило благодаря тому, что попало в ТОП-10 регионов, где наиболее эффективно реализуется молодежная политика.

Ранее в Сочи уже прибыли 90 волонтеров из Тверской области, которые будут обеспечивать работу форума. Тверские добровольцы прошли специальную подготовку.

Фестиваль, который пройдет с 14 по 22 октября, объединит более 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Заявку на его проведение в России представила Росмолодёжь по поручению Президента РФ Владимира Путина.

В программе фестиваля – дискуссии, образовательные и культурные мероприятия, спортивные состязания. Встречи фестиваля в 2017 году будут посвящены вопросам сохранения национальных культурных ценностей, мировой экономики, развитию образования и некоммерческого сектора, волонтёрства, благотворительности, международной безопасности.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится с 1947 года. Первая международная встреча молодых людей в таком формате состоялась в Праге. Наша страна принимала событие дважды: в 1957 и в 1985 годах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.