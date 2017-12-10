50-ти жителям Тверской области в этом году исполнилось 100 и более лет

В Тверской области завершилась декада пожилых людей, проходившая с 1 по 10 октября. По традиции к этому событию были приурочены многочисленные мероприятия, цель которых - привлечь дополнительное внимание к поддержке людей преклонного возраста.

«Отношение к старшему поколению – показатель нравственной культуры в обществе. Необходимо, чтобы каждый пожилой человек чувствовал заботу, получал поддержку в полном объёме, жил в комфортных условиях» - считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестивали, гала-концерты и тематические акции прошли в домах культуры региона и сельских клубах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах сестринского ухода. Участие в них приняли ветераны, дети войны, активисты общественных организаций и объединений пенсионеров, дети, молодежь.

Сегодня в Тверской области проживает более 370 тысяч пожилых людей. 50 из них в этом году исполнилось 100 и более лет. 16 долгожителей проживают в Твери, остальные в Кашинском, Ржевском, Конаковском, Вышневолоцком, Кимрском, Торжокском, Бежецком, Зубцовском, Осташковском, Старицком, Торопецком, Андреапольском, Бологовском, Калязинском, Краснохолмском, Максатихинском, Нелидовском, Селижаровском, Удомельском районах. Самый старший житель области проживает в Ржеве, ему 107 лет.

Сегодня в Тверской области действуют самые разные виды поддержки старшего поколения.Наиболее популярные из них - услуга «Социальный автомобиль», которая позволяет доставлять маломобильных граждан в социальные и медицинские организации, помощь пенсионерам в доставке на дом лекарств, продуктов, оплате коммунальных услуг, бесплатный прокат средств социально-бытовой адаптации.

На особом контроле областного Правительства — предоставление социальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В 2017 году 33 ветерана улучшили жилищные условия, более 900 граждан получили помощь на дому в рамках волонтёрских программ.

Для родственников пенсионеров действует «Школа ухода за пожилыми людьми и инвалидами». В 2016 году в ней обучилось 234 человека, за первое полугодие 2017 года – 139 человек.

Для организации досуга пожилых людей на территории области действуют более 300 клубов и объединений по интересам, в которых занимаются более 8 тысяч граждан. Реализуются программы «Бабушка, дедушка - онлайн», «Азбука Интернета» и другие, в рамках которых пенсионеры и инвалиды бесплатно обучаются основам пользования компьютером и получению государственных услуг в электронном виде.

Повысить правовую и финансовую грамотность, получить новые знания в области садоводства, православия, краеведения пожилые люди могут в «Университете третьего возраста».

Пресс-служба Правительства Тверской области.