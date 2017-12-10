В Тверской области более 445 тыс. рублей направят на поддержку учреждений культуры и профессионального образования

Укрепление материально-технической базы ряда учреждений образования и культуры Тверской области обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В частности, на приобретение компьютеров и другого оборудования для колледжей региона из областного бюджета направят около 160 тыс. рублей.

«Тверской области нужны квалифицированные специалисты, которых готовят в системе профессионального образования. Создание современных и комфортных условий в данных учреждениях позволит сделать образовательный процесс более качественным», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Около 100 тыс. рублей получит Тверской колледж транспорта и сервиса, 60 тыс. рублей - Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж.

Более 285 тыс. рублей направлено на поддержку учреждений культуры региона. На приобретение компьютерной техники деньги выделены Вышневолоцкому и Новозавидовскому филиалам Тверского государственного объединенного музея, Тверскому областному Дому народного творчества. Часть средств будет направлена Тверскому колледжу культуры имени Н.А.Львова на изготовление сценических костюмов для народного коллектива, Тверскому музыкальному колледжу имени М.П. Мусоргского на выпуск музыкально-краеведческого альманаха «Музыка тверского края».

Средства выделены для решения насущных вопросов, озвученных в ходе рабочих поездок в районы и рассмотрения обращений граждан, в том числе к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.