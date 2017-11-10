В Правительстве Тверской области обсудили прогноз социально-экономического развития региона на 2018-2020 годы

Основные итоги социально-экономического развития Тверской области за прошедшие три года и прогноз до 2020-го были представлены на совещании, посвященном рассмотрению параметров областного бюджета на предстоящий год и плановый период 2019 и 2020 годов. Обсуждение вопроса состоялось в региональном Правительстве под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Эти показатели гораздо важнее бюджета, потому что на бюджет мы можем влиять, в том числе на повышение доходов, экономию расходов, привлекать федеральные средства. Но если эти деньги не конвертируются в реальные процессы, то развитие региона отстает. Базовые индексы социально-экономического развития показывают состояние Тверской области, определяют, в какой среде мы живем и куда движемся», – подчеркнул Игорь Руденя.

При разработке прогноза использовались данные государственной статистики, Центрального банка РФ, органов госвласти, сведения от муниципальных образований, предприятий и организаций региона.

Основные показатели социально-экономических параметров – демография, индекс промышленного производства, темпы роста валового регионального продукта.

Среди ключевых характеристик состояния экономики и социума – демография. В 2016 году в Тверской области количество родившихся на 1000 человек составило 11,1. Положительные тенденции в демографии зафиксированы в областной столице, ЗАТО «Озерный». Более 54% населения региона составляют граждане трудоспособного возраста, 29% – жители до 16 лет, 16,6% – старше трудоспособного возраста.

«Необходимо создавать такие условия, чтобы в регионе оставалось экономически активное население. Если растет численность коренных жителей, у нас есть перспективы», – обозначил Губернатор.

В целом по итогам 2016 года в Тверской области зафиксировано увеличение индекса промышленного производства до 104,3% (в 2015-м – 97,7%), в основном за счет развития обрабатывающих производств. Темпы роста продукции сельского хозяйства составили 108,2%. По индексу физического объема инвестиций в основной капитал Тверская область заняла 1 место в ЦФО, показатель составил 113,5%. В регионе реализуются крупные проекты предприятий «Коралл», «Дмитрова Гора», «Феликс», Тверского вагонзавода и др.

По прогнозам Министерства экономического развития Тверской области, к 2020 году индекс промышленного производства в регионе составит порядка 106%.

Объем валового продукта, по данным Минэкономразвития, также растет и достигнет к 2020 году 462 млрд рублей.

При снижении в 2016 году оборота розничной торговли и количества объектов строительства, в 2017-м наметилась тенденция к увеличению показателей в этих сферах. В частности, предполагается, что индекс физического объема работ в строительстве в этом году покажет рост до 105,5%.

«Задача министерств – внимательно рассмотреть свои показатели и проработать меры по обеспечению их стабильного роста. Любой построенный квадратный метр, гектар обработанной земли дает нам выручку. Это и есть оборот экономики развития», – сказал, подводя итоги обсуждения, Губернатор Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.