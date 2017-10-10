В Тверской области 1,5 млн рублей направят на реализацию инновационных проектов в негосударственных образовательных организациях

В Тверской области 1,5 млн рублей направят в 2017 году на поддержку инновационной деятельности негосударственных образовательных организаций. Решение принято сегодня, 10 октября, на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. «Это новое для нашего региона направление, которое позволит включить негосударственные школы и детские сады в работу по формированию современной региональной системы обучения и воспитания детей», – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области насчитываются три частных детских сада, восемь общеобразовательных организаций и одна – дополнительного образования, в которых обучаются 1672 ребенка. Игорь Руденя подчеркнул: при рассмотрении вопросов о предоставлении субсидий необходимо обеспечить широкое обсуждение предлагаемых проектов как педагогами, так и родителями.

В дальнейшем успешные инновационные разработки, созданные при поддержке Правительства Тверской области, должны активно внедряться в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

«Мы не снижаем объемы финансирования отрасли образования. И хотим получить качество работы в этой сфере: обеспечить и воспитание, и образование подрастающего поколения в духе исторических традиций. Важно, чтобы у этой работы был конкретный результат: чтобы наше подрастающее поколение было патриотичным, трудолюбивым, являлось носителем традиционных культурных ценностей», – сказал Губернатор.

Разработка нормативной документации, направленной на поддержку инноваций в негосударственных образовательных организациях, велась на примере регионального проекта «Россия, гордись мной», в рамках которого предоставлялись гранты государственным учреждениям образования.

Средства выделялись на реализацию проектов, связанных с популяризацией семейных ценностей, формированием позитивного отношения к человеку труда, духовно-нравственным воспитанием детей, предпрофессиональной подготовкой.

Пресс-служба Правительства Тверской области.