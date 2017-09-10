В Правительстве Тверской области обсудили параметры регионального бюджета на 2018 год

В Правительстве Тверской области идет работа над формированием регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Основные параметры главного финансового документа региона рассмотрели сегодня, 9 октября, на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Важно не только правильно сформировать структуру доходов и расходов областного бюджета, но и порядок эффективного использования денежных средств, которые мы направляем на развитие региональной экономики и на поддержание социальных программ», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что доходы бюджета в 2018 году составят 51,7 млрд рублей. Как было отмечено руководством регионального Министерства финансов, в текущем и будущем бюджетном периоде наблюдается устойчивая тенденция роста налоговых и неналоговых поступлений.

Расходы по предварительным прогнозам составят 52,8 млрд рублей. 63% из этих средств будет направлено на социальную сферу – образование, здравоохранение, культуру и другие отрасли.

На реализацию указов Президента РФ в 2018 году планируется направить около 7,3 млрд рублей. Из них 5,7 млрд рублей пойдет на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Оставшаяся часть средств – на выплаты при рождении третьего ребенка, строительство детских садов, развитие сети МФЦ, укрепление кадрового потенциала здравоохранения, поддержку предпринимательства.

В бюджете учтено строительство и ремонт ряда социально значимых объектов. Это начало возведения нового здания детской областной больницы (500 млн рублей), продолжение строительства Кувшиновской ЦРБ (102,7 млн рублей), детской поликлиники в микрорайоне Южный Твери (42,2 млн рублей), реконструкция дворца культуры «Шахтер» в Нелидове (54,3 млн рублей, строительство спортивного центра по видам гребли на Волге (46,5 млн рублей), проектирование гребной базы на Тверце (5,3 млн рублей).

Серьезное внимание будет уделяться поддержке экономического сектора. На развитие сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства и туризма предусмотрено 2,4 млрд рублей.

Среди других важных направлений расходов - развитие дорожного хозяйства, финансовая помощь муниципалитетам, реализация Программы поддержки местных инициатив.

В первом чтении бюджет будет рассмотрен в ноябре, после чего в документ будут внесены поправки и уточнения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.