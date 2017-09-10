Зверохозяйства Тверской области награждены золотыми медалями на выставке «Золотая осень-2017»

Тверская область вновь подтвердила свои лидирующие позиции в сфере звероводства. На завершившейся в Москве 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» пять зверохозяйств региона получили наивысшую оценку экспертов.

«Этот масштабный форум служит уникальной площадкой для демонстрации достижений отечественного аграрного сектора, обмена опытом и выработки новых эффективных решений для дальнейшего развития сельского хозяйства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Дипломами и золотыми медалями «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» были отмечены пять звероводческих хозяйств – «Меха», «Звероплемзавод Савватьево» Калининского района, «Зверохозяйство Мелковское» Конаковского района, «Зверохозяйство «Знаменское» Торопецкого района, «Ильинское зверохозяйство» Кимрского района. Бронзовые медали получили «Ильятино» Бологовского района и «Фермерское Хозяйство «Покров» Зубцовского района.

Кроме того, животные из звероводческих хозяйств Тверской области стали победителями в 10 из 14 номинаций конкурса «Лучший по породе». В павильоне «Животноводство» Тверская область представила норку, хоря, лисицу, шиншиллу.

На территории тверского региона в целом сосредоточено около 25% общероссийского маточного поголовья норки. Регион по праву считается племенным ядром российского звероводства.На выставке «Золотая осень-2017» было подписано пять инвестиционных соглашений, направленных на развитие молочного животноводства и мясопереработки. Инвестпроекты планируется реализовать в Торжокском, Рамешковском, Конаковском, Калининском районах. Общий объем инвестиций составит свыше 693 млн рублей. Количество новых рабочих мест – около 500.

На стенде региона представили свой потенциал более 15 передовых предприятий агропромышленного комплекса Верхневолжья: молочного, мясного, льняного, овощного направлений, пчеловодства, звероводства, а также производства варенья и воды. По итогам участия в выставке все они получили дипломы Минсельхоза России.

«Золотая осень» – главный ежегодный сельскохозяйственный форум страны, который объединяет лидеров в отечественном и мировом АПК. Участники презентовали лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование и др.

Ключевыми темами выставки в 2017 году стали развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы развития инвестиционного процесса в аграрной сфере.



Пресс-служба Правительства Тверской области