Более 5,5 млн рублей направят на продолжение противоаварийных работ в здании Речного вокзала в Твери

Более 5,5 млн рублей дополнительно выделят из резервного фонда Правительства Тверской области на продолжение противоаварийных работ в здании Речного вокзала в Твери. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Средства направят на разборку аварийных конструкций, устройство временной кровли, специального баннера.

5 октября Губернатор Игорь Руденя побывал на объекте, после чего провел совещание, посвященное дальнейшему проведению противоаварийных работ на объекте.

«Необходимо обеспечить сохранность всех имеющихся чертежей, материалов и элементов здания для последующего восстановления объекта. Также при проведении работ важно рачительно относиться к средствам, выделяемым на эти цели», – подчеркнул глава региона в ходе совещания.

Аварийно-восстановительные работы в здании Речного вокзала начались в сентябре. За это время был проведен демонтаж шпиля, аварийных колонн и конструкций бельведера, укреплены отдельные участки центральной части строения, выполнен разбор завалов.

Задачу провести первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте поставил Губернатор Игорь Руденя. На эти цели из резервного фонда Правительства Тверской области уже было направлено порядка 2,3 млн рублей.

Работы ведет компания с большим опытом в данной сфере «Равелин», деятельность которой контролируют архитекторы и инженеры-реставраторы. Авторский надзор осуществляет создатель проекта противоаварийных мероприятий, инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ Алла Гусева.

В августе-начале сентября состоялись консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их проведение.В центральной части памятника архитектуры проведена фотограмметрия — сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов. На основании получены данных в настоящее время идет работа по созданию обмерных чертежей, что позволит проводить воссоздание памятника архитектуры в точном соответствии с оригиналом.

Пресс-служба Правительства Тверской области

