В Тверской области более 861 тыс. рублей направят на улучшение материально-технической базы социальных учреждений

Укрепление материально-технической базы ряда учреждений социальной защиты Тверской области обсуждалось на заседание Бюджетной комиссии региона, которое 6 октября провел Губернатор Игорь Руденя. На эти цели из областного бюджета направят более 861 тыс. рублей.

Более 550,1 тыс. рублей предусмотрено на капитальный ремонт крыши комплексного центра обслуживания населения в Калязинском районе.

Свыше 311,8 тыс. рублей выделено для решения насущных вопросов, озвученных в ходе рабочих поездок в районы и рассмотрения обращений граждан, в том числе к депутатам Законодательного Собрания Тверской области.

160 тыс. рублей из них пойдут на приобретение мебели и оборудования реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями Конаковского района. Такому же учреждению в Твери предусмотрено порядка 51,8 тыс. рублей. Средства планируется вложить в ремонт массажного кабинета и учебного класса.

Еще 100 тыс. рублей будет направлено на замену окон в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области