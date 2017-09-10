В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017» подписано пять инвестиционных соглашений

Подписание пяти инвестиционных соглашений, направленных на развитие в Тверской области молочного животноводства, стало главным итогом деловой программы делегации Тверской области на 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая проходила с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.

«Участие сельхозтоваропроизводителей Верхневолжья в выставке будет способствовать продвижению тверской продукции на столичные рынки, позволит аграриям наладить новые торговые связи, что даст дополнительные возможности для экономического роста региона», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В соответствии с подписанными на выставке соглашениями, в тверском регионе будут реализованы инвестиционные проекты в области производства и переработки молока.

Колхоз «Мир» планирует строительство в Торжокском районе товарной фермы на 400 голов мощностью 2,4 тыс. тонн молока в год.

Проект крестьянско-фермерского хозяйства Андрея Тропина из Рамешковского района предполагает разведение чистопородного крупного рогатого скота молочного направления швицкой породы, производство и переработку молока.

Компания «Кошелево» готова построить в Конаковском районе молокоперерабатывающий завод мощностью до 30 тонн цельномолочной продукции в сутки.

Расширять производство готово и ЗАО «Калининское», в планах хозяйства – строительство животноводческой молочной фермы на 500 голов нетелей крупного рогатого скота.

Кроме того, племзавод «Заволжское» инвестирует в реконструкцию здания цеха мясопереработки. Предполагаемый годовой объем выпускаемой продукции – около 16 тыс. тонн колбасных изделий.

Общий объем инвестиций в реализацию этих планов составит более 693 млн рублей. Количество новых рабочих мест - около 500.

Стенд Тверской области, на котором представили свой потенциал более 15 передовых предприятий агропромышленного комплекса региона, вызвал большой интерес у гостей выставки. С возможностями предприятий молочного, мясного, льняного, овощного направлений, пчеловодства, ознакомились помощник Президента России Константин Чуйченко и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, которые высоко оценили развитие сельского хозяйства региона и представленную на стенде продукцию.

Главный ежегодный сельскохозяйственный форум стран

ы собирает лидеров в отечественном и мировом АПК. Участники представляют на своих экспозициях лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование, а также демонстрируют племенные породы сельскохозяйственных животных. Традиционно форум «Золотая осень» становится площадкой для обмена опытом и установления сотрудничества. Ключевые темы повестки «Золотой осени – 2017» – развитие экспортного потенциала отрасли и перспективы развития инвестиционного процесса в аграрной сфере.

Пресс-служба Правительства Тверской области