В фестивале «Андреевские дни» в Тверской области примет участие оркестр русских народных инструментов из Японии

13 и 14 октября 2017 года в Твери и Бежецке пройдет IV Международный фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов, уроженцу Бежецка Василию Андрееву. В этом году гостем фестиваля станет уникальный коллектив из Японии – оркестр русских народных инструментов имени Китагава.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отмечал высокую значимость Международного фестиваля народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

«Фестиваль служит сохранению уникального культурного наследия России, открывает перед коллективами новые перспективы, а зрителю дарит возможность насладиться настоящим искусством», - считает Игорь Руденя.

Торжественное открытие фестиваля состоится 13 октября в районном центре культуры и досуга Бежецка. В преддверии концерта в Твери, в областном Доме народного творчества, состоится пресс-конференция, посвященная этому значимому событию в сфере музыкального искусства.

Центральным мероприятием фестиваля 14 октября станет гала-концерт, который пройдет в Тверской академической областной филармонии.

В двухдневной программе музыкального форума - выступления коллективов народной музыки из Москвы, Твери, Бежецка, Торжка, Удомли: ансамбля гусляров «Многолетие», ансамблей «Заигрыш», «Субботея» и «Губерния», «Русского оркестра», балалаечника Павла Баранова и др. В этом году среди участников - коллектив из Японии: оркестр русских народных инструментов имени Китагава (руководитель Шо Китагава).

На музыкальных площадках фестиваля прозвучат оригинальные произведения, обработки народных мелодий, инструментовки и переложения классических произведений, аккомпанементы певцам и солистам-инструменталистам и многое другое.Учредители и организаторы Международного фестиваля народно-инструментальной музыки «Андреевские дни» - Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества, Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества.

Фестиваль направлен на развитие наследия и творческих традиций Василия Андреева, популяризацию русской народно-инструментальной музыки, повышение уровня исполнительского мастерства, расширение репертуара артистов.



Пресс-служба Правительства Тверской области