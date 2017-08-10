8 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Успешное развитие сельского хозяйства – это ключевое условие обеспечения продовольственной безопасности, основа стабильного социально-экономического развития Тверской области и всей страны. Сегодня усилия федеральной и региональной власти направлены на увеличение государственной поддержки аграриев, развитие малых форм хозяйствования и инфраструктуры сельских территорий, создание условий для молодых специалистов. Главной опорой отрасли были и остаются люди – настоящие труженики, патриоты своего дела и родного края.

Благодарю всех работников и ветеранов агропромышленного комплекса региона за вклад в развитие Тверской области. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов и достижений в работе на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

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Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!