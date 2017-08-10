8 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

posted by Максим Малахов on вс, 10/08/2017 - 09:35

8 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Успешное развитие сельского хозяйства – это ключевое условие обеспечения продовольственной безопасности, основа стабильного социально-экономического развития Тверской области и всей страны. Сегодня усилия федеральной и региональной власти направлены на увеличение государственной поддержки аграриев, развитие малых форм хозяйствования и инфраструктуры сельских территорий, создание условий для молодых специалистов. Главной опорой отрасли были и остаются люди – настоящие труженики, патриоты своего дела и родного края. 
Благодарю всех работников и ветеранов агропромышленного комплекса региона за вклад в развитие Тверской области. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, успехов и достижений в работе на благо Верхневолжья и всей России! 
 
 Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
 
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Дорогие работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! День сельского хозяйства - праздник не только работников-аграриев, но и всех жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Несмотря на трудности, работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу. Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за само- отверженный труд. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи во всем! 
С уважением,
 депутат Законодательного собрания Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ, 
глава Конаковского района Л.А.КОЗЛОВА, глава администрации района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ.
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