Игорь Руденя потребовал от подрядчика полностью исполнить обязательства по ремонту дорог под Осташковом

Сегодня, 6 октября, Губернатор Тверской области Игорь Руденя совершил инспекционную поездку в Осташковский городской округ, где оценил ход ремонта дорог в муниципальном образовании.

Игорь Руденя осмотрел участки автодорог «Залесье – Сорога – Ореховка – Дубровка», «Сорога – Залучье – Светлица», которые ведут к монастырю Нило-Столобенская пустынь. Их общая протяженность составляет порядка 20 км.

Работы ведет подрядная организация ООО «Экоград». На указанных участках было проведено фрезерование, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины, заменен асфальтобетон на съездах. В ходе контрольных мероприятий на отдельных участках зафиксировано нарушение технологии ремонта.

«С этого года мы выдвигаем достаточно жесткие требования и обращаем особое внимание на необходимость соблюдения регламентов. Мы требуем с компаний полного выполнения своих обязательств», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги поездки журналистам.

Штрафные санкции в отношении ООО «Экоград» составили порядка 1,2 млн рублей. В настоящее время идет устранение недоработок.

Этот же подрядчик ремонтирует 15-километровый участок дороги «Осташков – Волговерховье». Здесь нарушены сроки сдачи объекта: ремонт должен был завершиться до 31 августа 2017 года.

«В течение двух недель эта дорога должна быть доделана, и мы проверим выполнение работ. Хотим четко и однозначно определить для всех участников рынка свою позицию: приемка идет одинаково жестко, будь то компании из Тверской области или других регионов. Мы требуем соблюдения сроков в рамках контрактов», – обозначил Игорь Руденя.

Пример полного исполнения обязательств по контрактам – ремонт улиц в Осташкове, которые также осмотрел Губернатор. Всего здесь было приведено в порядок 13 км дорог. В таком объеме работы в городе не проводились на протяжении многих лет. Финансирование из областного бюджета составило порядка 54 млн рублей.

По итогам инспекционной поездки Игорь Руденя еще раз подчеркнул значимость качественного ремонта дорог для развития региона, повышения туристической привлекательности области.

«В первую очередь мы должны привести в порядок дороги, которые ведут к самым значимым объектам, в том числе в Твери, Осташкове. Ведется ремонт дорог в Конаково. Среди других важных направлений – Кимры, Кашин, Калязин, Ржев, Зубцов, Вышний Волочек, Торжок», – считает Губернатор Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.