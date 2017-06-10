Игорь Руденя серьезно укрепляет позиции в рейтинге влияния губернаторов

Самым большим взлетом месяца назвали эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) стремительный рост позиций губернатора Игоря Рудени в опубликованном сегодня рейтинге политического влияния глав субъектов РФ за сентябрь 2017 года. Руководитель тверского региона поднялся сразу на 16 пунктов и занял 23-е место.

Генеральный директор АПЭК, известный политолог Дмитрий Орлов считает, что Игорь Руденя серьезно укрепляет свои позиции по итогам успешных для «Единой России» муниципальных выборов в областной столице, где возглавил партийный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы. Напомним, по итогам единого дня голосования в Твери партия власти получила 44,15% голосов, а также одержала победу во всех одномандатных округах. В итоге в городском парламенте 25 мандатов из 33-х досталось «единороссам».

По мнению доцента кафедры политологии Тверского госуниверситета Ильи Чалова, авторитет Игоря Рудени позитивно сказался и на результатах выборов разного уровня в других муниципальных образованиях региона. В целом по Тверской области «Единая Россия» получила большую часть депутатских мандатов – 85,45%.

«Кандидаты позиционировали себя как члены команды губернатора Игоря Рудени. Это автоматически повышало их шансы на успех в избирательной кампании», – считает эксперт.

Илья Чалов отметил, что рост рейтинга политического влияния Игоря Рудени произошел на фоне активной кампании по выбору губернаторов в 16-ти российских регионах. «Разумеется, именно на этих территориях в последние месяцы сконцентрировано внимание федеральных властей. Тем не менее, Игорь Руденя не теряется на фоне губернаторов новой волны, а наоборот, усиливает свою активность в ряду наиболее сильных политиков», – говорит политолог.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования лидеров российского экспертного сообщества: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов.

Михаил Бородов.