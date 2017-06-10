В ТОП-500 лучших школ России вошли две образовательные организации Твери

Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка и многопрофильная гимназия № 12 города Твери вошли в ежегодный рейтинг «500 лучших школ России».

Педагогические коллективы Верхневолжья регулярно получают высокие оценки профессионального сообщества. Так, тверская гимназия № 12 уже в пятый раз вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций. Кроме того, гимназия второй год подряд отмечена в «ТОП-200 лучших общеобразовательных организаций по развитию способностей учащихся» и «ТОП школ, обеспечивающих высокий уровень профильной подготовки» по филологическому профилю.

«Очень важно, чтобы таких учителей, учреждений и детей у нас в Тверской области становилось больше, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Сегодня государственными приоритетами являются формирование современной образовательной среды, работа с одарёнными детьми, возрождение системы профориентации, развитие научного творчества, в первую очередь в области финансов и предпринимательства, информационных технологий».

Многие тверские учителя являются авторами уникальных методик воспитания и обучения, а их воспитанники показывают высокие результаты в учёбе, на олимпиадах и конкурсах.

Рейтинг сформирован Московским центром непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.

В перечень вошли школы, показавшие наиболее высокие образовательные результаты по итогам обязательного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса и всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.