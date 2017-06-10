За чашкой чая... с главой



30 сентября, в преддверии празднования Дня пожилых людей, в уютной гостиной РДК «Современник» глава администрации Конаковского района Олег Лобановский встретился с активом Конаковского районного совета ветеранов. Встреча в подобном формате проводилась впервые, и, как отметил Олег Лобановский, в будущем они станут традиционными.

За чашкой чая у главы администрации и общественников появляется прекрасная возможность пообщаться, обсудить важные вопросы, запланировать совместное проведение мероприятий, да и просто поговорить по душам. Среди приглашенных – многие заслуженные и уважаемые в районе люди, которых объединяет одно: жизнь на заслуженном отдыхе продолжается, и сидеть дома у телевизора - не их занятие.

Встреча длилась около двух часов. И всё это время в зале царила по-домашнему уютная и тёплая атмосфера. Настроение у всех было под стать празднику. Гости неспешно пили чай, разговаривали. Как отметил Олег Лобановский, идея встретиться в неформальной обстановке, за чашкой чая, пришла сама собой. Ведь где, если не в непринужденной обстановке, можно поговорить, услышать волнующие жителей проблемы. Откровенный разговор - так обозначил перво-очередную цель встречи Олег Владимирович и представил своих заместителей А.А. Бородину и Н.В. Василенко, а также управделами А.Г. Рябову, чтобы при необходимости сразу взять вопросы на контроль. Впрочем, этого и не понадобилось. Как отметили все участники чаепития, сегодня они собрались поговорить по душам, а проблемы надо решать в рабочем порядке.

О том, что Конаковский совет ветеранов - уникальная организация и подобной в Тверской области больше нет, говорят их многочисленные заслуги. А за этими делами и заслугами – неравнодушные люди во главе с председателем Г.И.Аксеновой. Олег Владимирович поблагодарил представителей старшего поколения за их активный настрой и всестороннее участие в жизни Конаковского района.

- Сегодня, сидя вместе с вами за одним столом, я могу совершенно точно сказать – не стареют душой ветераны! Вашей активности, неравнодушию, умению помогать людям может позавидовать любой. Наша ветеранская организация на порядок выше многих не только в Тверской области, но и России. Галина Ивановна входит в попечительский Совет при Губернаторе и это признание работы не только самого председателя, это заслуга всех, кто вместе работают, и это дорогого стоит, – с такими словами обратился Олег Лобановский к участникам встречи. - Жить, не замыкаться в себе, помогать людям, делать заслуженный отдых наполненным смыслом и нести эту неспокойную общественную нагрузку, хотя, я думаю, вы несете ее с легкостью, потому что невозможно помогать людям без желания. Администрация района заинтересована и в конструктивной критике, которая поможет сделать жизнь в районе лучше. Всё, что можно сделать местными силами, мы сделаем, заверил ветеранов Олег Лобановский. Он рассказал им о проводимой работе в районе в уходящем году, озвучил планы на следующий год.

Самым неожиданным моментом чаепития стал приезд Светланы Максимовой, депутата Государственной думы от Тверской области. Как отметила Светлана Максимова, сегодня она не собиралась приезжать в Конаково, но, узнав об этом мероприятии, нашла время в плотном графике (несмотря на выходной) и приехала поздравить с праздником. Пусть и ненадолго, но от души.

- Я называю этот праздник днем мудрого человека, сегодня все вы, собравшиеся за этим гостеприимным столом, действильно такие. За вашими плечами большая жизнь, именно вы строили и поднимали нашу великую страну. Ваши дети, внуки и правнуки по праву гордятся вами, вами гордятся область, район и город. Я действительно с теплом, любовью и уважением отношусь к вашей ветеранской организации, со многими из вас встречаюсь не в первый раз. В любом возрасте хочется тепла близких и друзей, и Конаковскому совету ветеранов в этом смысле очень повезло. У вас есть человек, который собирает и организовывает вас, вы востребованы обществом, вы живете насыщенной жизнью. Это Галина Ивановна Аксенова, – обратилась к участникам встречи Светлана Максимова. – И сегодня именно ей я хочу вручить благодарность за личный вклад в деятельность совета ветеранов и в связи с 30-летием со дня образования Конаковского районного совета ветеранов.

А в гости не принято приезжать без подарков, и в качестве подарка и в знак продолжения традиции чаепития с главой почетная гостья вручила чайный сервиз.

Светлана Максимова отметила и достижения, и уникальность Конаковского совета ветеранов, их вклад в социально-экономическое развитие региона. Именно в Тверской области, одной из первых в России, было введено такое звание, как «Дети войны», «Ветеран труда Тверской области», и в этом есть неотъемлемая часть работы Конаковского районного совета.

Для всех участников торжества в этот день в зрительном зале культуры был дан праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами и солистами Дворца культуры. Участники встречи остались довольны общением. А глава администрации района пожелал ветеранам богатырского здоровья и подчеркнул, что с удовольствием будет встречаться с ними и впредь, отвечая на вопросы и прислушиваясь к их мудрым советам.

Наша справка

Ежегодно, начиная с 1992 года, в России 1 октября отмечается День пожилых людей. В череде праздников этот день призван привлечь внимание общества к проблемам пожилых граждан и помочь их решить. Отмечается праздник в знак высокого признания огромной роли наших ветеранов в формировании экономического и духовного потенциала страны. Роль ветеранов незаменима и в жизни подрастающего поколения. Они передают молодежи свой бесценный опыт, занимаются ее патриотическим воспитанием, рассказывают о том, чего не прочтешь в книгах и газетах, не увидишь по телевизору, не услышишь по радио, потому что это - история, причем история не в общем смысле, а история родного села, родной деревни, родной улицы.