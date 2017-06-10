ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ

С 1 октября, в соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации, Указом Президента России, Приказом Министерства обороны и распоряжением губернатора Тверской области, дан старт очередному призыву в вооруженные силы Российской Федерации.

По словам Юрия Неговоры, военного комиссара по г. Конаково и Конаковскому району, начала работу призывная комиссия, председателем которой является глава Конаковского района Л.А.Козлова.

Призывная комиссия работает в соответствии с графиком: в октябре – в понедельник, вторник, среда с 9-00, в ноябре-декабре - по четвергам с 9-00. Осенний призыв продлится до 31 декабря и за это время в вооруженные силы необходимо отправить около 70 человек.

Медицинская комиссия врачами-специалистами укомплектована полностью. Особых изменений по сравнению с весенней призывной кампанией нет. Задание по призыву «Весна-2017» выполнено на сто процентов.

Напоминаем, что уклонение от призыва на военную службу наказывается по закону. Поэтому, даже если вы не получили повестку с требованием прибыть в военкомат – вы обязаны самостоятельно прибыть на призывную комиссию (если вам известно, что вы не подлежите отсрочке, либо непризыву в ряды вооруженных сил).

Телефон военкомата для справок 3-36-17.



В РЕДКИНЕ ОТКРЫТ ФИЛИАЛ МФЦ

2 октября в здании музыкальной школы начинает работать филиал Завидовского МФЦ. Госуслуги становятся ближе и жителям Редкинского городского поселения. Кроме того, теперь документы на субсидии можно подавать ежедневно, сообщает «Редкинская газета». График работы филиала: понедельник, вторник, четверг, пятница - с 10 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов; среда с 10 до 13 часов.



РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ АНТИПИНЫХ

1 октября в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке открылась совместная выставка Сергея и Юлии Антипиных. На ней представлены пейзажи и туристические зарисовки, а также игрушки ручной работы.

В свободном доступе есть комиксы для детей, которые можно забрать и дома разрисовать. Выставка организована при содействии Конаковского союза художников.

ДЕНЬ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

состоялся в среду в Конаковской средней школе № 8.

Он был организован управлением образования администрации Конаковского района совместно с руководством Тверского государственного университета для профориентации старшеклассников 10-11 классов школ Конаковского района. Изюминкой этого события стала нестандартная подача знаний, повышающая мотивацию учащихся и помогающая им как в усвоении материала, так и в определении профессионального выбора. Мероприятие проводилось в форме «маршрута» с четырьмя «станциями» - естественнонаучными дисциплинами: физика, химия, биология и география/экология. «Вкусные» опыты и наглядные презентации, проводимые аспирантами университета, никого не оставили равнодушными. В них приняла участие даже начальник управления образования района Ольга Булгакова (на снимке).