МОЛОДЕЦ, МАГОМЕД!

Борец из Конаковского района победил на первенстве мира в Черногории.

С 20 по 24 сентября в городе Подгорица (Черногория) проходило первенство мира по джиу-джитсу, где в составе сборной России успешно выступил спортсмен «ДЮСШ единоборств» Конаковского района Магомед ГАДЖИЕВ.

Выиграв досрочно первую схватку у спортсмена из Польши и вторую (также с явным преимуществом) у спортсмена из Австрии, за выход в финал он не оставил шансов сопернику из Румынии. В финале Магомед встретился с борцом из Греции. У грека он выиграл «всухую» со счетом 9:0 и завоевал золотую медаль.

Поздравляем нашего спортсмена! Нынешнее «золото мира» - это уже третий его высокий результат. В 2015 году Магомед выиграл на первенстве мира в Черногории, а в 2016 году - на Кипре. Спортсмен тренируется под руководством тренеров Александры Федотовой и Сергея Буланова.

С победой спортсмена поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя: «Искренне поздравляю вас с успешным выступлением на первенстве мира по джиу-джитсу… вы с честью выдержали острую спортивную конкуренцию, завоевали золото престижных соревнований – это лучшее свидетельство ваших волевых качеств…».