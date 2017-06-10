ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОБЕДА «ЗАРИ»

На проходившем на прошлой неделе в Дагомысе Всероссийском форуме современной журналистики «Вся Россия-2017» редакции общественно-политической газеты «Заря» был вручен диплом за второе место в номинации «Лучший спецпроект/журналистская акция/цикл статей» за историко-краеведческий проект «Конаково. Век двадцатый». У журналистов Тверской области это не единственная победа: дипломантом конкурса также стала газета «Дни Озерного» (ЗАТО Озерный).

Это первая победа такого уровня для нашей газеты, и особенно радует то, что о Конаковском районе узнало журналистское сообщество всей страны. Делегатами форума стали около тысячи «виртуозов пера» из всех регионов России, оценивались социально-значимые проекты федеральной, региональной, районной и городской прессы. Самая высокая конкуренция проектов (около 80 участников) была именно среди районных газет, и «Заря» ее с честью выдержала.

Хочется поблагодарить Тверское отделение Союза журналистов России и его председателя Татьяну Соколову, а также генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» Сергея Новикова за участие в обеспечении поездки на фестиваль «Вся Россия-2017». Без этих людей возможности заявить о себе на всероссийском уровне у «Зари» попросту бы не было.

Призеров поздравил губернатор Игорь Руденя: «Проекты ваших изданий получили высокую оценку жюри и нашли большой отклик среди читателей. Авторы проявили высокую социальную ответственность и творческий подход к делу. Эти качества всегда были и остаются принципами настоящей журналистики».

«ВСЯ РОССИЯ» СОБРАЛАСЬ В ДАГОМЫСЕ



Дагомыс. Уютное местечко Большого Сочи на черноморском побережье Краснодарского края, в предгорьях Кавказа. Эти места полюбил даже Президент Владимир Путин. Совсем рядом, в Бочаровом Ручье, находится его сочинская резиденция.

Журналистов - участников форума современной журналистики «Вся Россия» разместили в престижном четырехзвездочном 27-этажном оздоровительном комплексе «Дагомыс», построенном в начале 80-х для иностранных туристов и реконструированном затем в канун сочинской олимпиады. Место недешевое, по комфортности стоящее на уровне мировых аналогов. Сегодня оно принадлежит Управлению делами Президента Российской Федерации со всеми вытекающими: на хорошо охраняемой территории расположено все необходимое для полноценной работы и отдыха: конференц-холлы и концертный зал, спа-салон и бассейн, закрытый пляж и прекрасный парк, несколько ресторанов со «шведским столом»… По сути, на весь Дагомыс это единственный заметный туристический объект, архитектурная доминанта немаленького теперь уже поселка (проживают в нем несколько десятков тысяч человек). А сам комплекс способен принять до двух тысяч гостей.

Программа форума была рассчитана на неделю, ежедневно проходило до 20 различных мероприятий: «круглых столов», мастер-классов, обсуждений и презентаций одновременно на нескольких площадках. Разумеется, побывать на всех физически было невозможно. Но зато был прекрасный выбор. Удалось побывать на презентации Воронежского регионального информационного агентства и ряда СМИ Краснодарского края, включая спецпроекты редакций-участников, консультационном совещании Роспечати по господдержке печатных СМИ, на экспертном совете по разбору и обсуждению конкурсных работ и так далее. Имена спикеров, таких, как секретари Союза журналистов России Владимира Касютина, Владимира Ашота Джазояна, экспертов Владимира Скоробогатько, Лидии Золотогорской (которая отметила и наш проект), Олега Самарина и многих других хорошо известны журналистскому сообществу.

Ну и, конечно же, запомнилась церемония открытия с участием председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, который зачитал приветствие от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Помимо интересной программы, порадовали выступления тверской шоу-группы «Де Жа Вю» (да-да, и здесь – наши, тверские!), которую наши читатели знают и по выступлению в Конакове, а также прекрасный номер в исполнении 35-летнего музыканта из Башкортостана, самого лучшего в мире исполнителя на национальном духовом инструменте курай Артура Гайсарова, с которым автору посчастливилось проживать в одном номере. Уникальный человек!

Наши коллеги из газеты «Кимры сегодня» Дмитрий Ступин и Сергей Кутин представили интересный проект «Выстрел в вечность» (книга памяти г. Кимры). Ее планировалось выпустить еще к юбилею Великой Победы, но редакция столкнулась с необъяснимым противодействием со стороны тогдашнего главы города (ныне он снят с должности), и окончательно книгу получилось сделать лишь в этом году. Хорошим подспорьем в финансировании этого проекта стала господдержка печатных СМИ со стороны Роспечати. В этом году на поддержку региональных и муниципальных газет и журналов государство выделило 300 миллионов рублей, федеральных – 55 миллионов. Принять участие в распределении грантов непросто, но, судя по опыту наших коллег, вполне возможно. И в нынешних условиях, когда расходы на выпуск газеты растут, а доходы (как, к сожалению, и тиражи) падают, такая поддержка весьма уместна. За редким исключением, печатные СМИ несут социальную, а не коммерческую функцию, и это должны осознавать на всех уровнях власти.

Впрочем, и редактора газет не теряются. Чтобы прокормить редакции, они идут на различные ухищрения: занимаются приемом и выдачей интернет-посылок, распространением лотерейных билетов, выпуском садово-огородных приложений с прикрепленным к каждому экземпляру пакетиком семян, ксерокопированием и распечаткой документов для посетителей… По числу оказываемых непрофильных услуг некоторые редакции скоро будут похожи на отделения «Почты России». Хорошо это или плохо? В выживании, как говорится, все средства хороши. Но главное – чтобы газету ждал читатель, чтобы она была ему интересна. И здесь также важно и то, как СМИ представлено в Интернете. К сожалению, рано или поздно бумажный формат будет полностью вытеснен с рынка актуальной новостной информации, это всего лишь дело времени. У современных газет количество подписчиков сайтов и групп в соцсетях в разы превышает бумажный тираж, а кто-то полностью уже отказался от него.

На церемонии закрытия с вручением наград, которая длилась более трех часов, победителей и призеров поздравлял сам мэр Сочи Анатолий Пахомов. И, конечно, такие фестивали всероссийского уровня – это, в первую очередь, общение с коллегами и обмен опытом, возможность получить консультацию от тех профессионалов, которые в своем деле «съели не одну собаку». По сути всем была дана возможность узнать и понять передовой опыт, выбрать для себя подходящую стратегию развития и попытаться применить ее потом на практике уже у себя дома. Поэтому «Заря» ехала в Дагомыс не за наградами. Хотя и награды – это тоже очень хорошо.

О проекте-призере

Проект «Конаково. Век двадцатый» первоначально появился в виде интернет-страницы в 2012 году, его основу составили случайно найденные в архиве редакции старые фотопленки, датируемые 70-80 годами ХХ века. Постепенно оцифрованные, они выкладывались на всеобщее обозрение и получили множество откликов: люди узнавали там своих близких, им интересно было посмотреть на то, как выглядел и как жил город и район 20-30-40 лет назад. Проект получил развитие: пользователи присылали свои старые фотографии, администратор проекта продолжал заниматься «фотоархеологией», при помощи неравнодушных участников проекта разыскал архивы известных в прошлом конаковских фотографов, которые могли быть просто утеряны, пополнялся запас и из личных фотоальбомов жителей.

В декабре 2015 года проект был официально презентован в Конаковском краеведческом музее в виде фотовыставки и выставки старой фотоаппаратуры, а в январе 2016 вышла первая публикация о проекте на страницах «Зари». С этого момента в газете вышло полтора десятка публикаций проекта, а общее число подписчиков в интернете выросло до 2,5 тысяч. Ценность проекта еще и в том, что он стал поистине народным - у него появилось множество друзей и активных «пополнителей» и следопытов. Радует и то, что проект полностью аполитичен, не привязан к какой-либо очередной “кампанейщине». Видимо, в числе прочих достоинств члены жюри - эксперты Союза журналистов России оценили и это…

В архивах администратора - сотни оцифрованных, но еще несистематизированных и неопубликованных фотокадров, так что проект будет жить долго. Вместе мы попытаемся сохранить недавнюю историю родного края, ведь чем больше времени проходит, тем меньше остается фотосвидетельств уходящей эпохи...

Адрес проекта в интернете: ВК: https://vk.com/oldkonakovo ОК: https://ok.ru/group/52768497467604

Максим МАЛАХОВ,

главный редактор АНО «Редакция газеты «Заря».