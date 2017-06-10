ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА



В Конаковском районе среди учреждений дополнительного образования спортивной направленности есть целых две школы, которые культивируют спортивную борьбу: это МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» и МБУ ДО ДЮСШ № 14. «Заря» завершает цикл материалов про учреждения дополнительного образования и сегодня рассказывает об этих двух школах.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская школа единоборств» Конаковского района ведет свою историю с середины 70-х годов, когда тренер, основатель и руководитель клуба “Самбо-79» Юрий Максимович Востриков начал первые занятия с группой подростков в помещении списанной котельной. В 1993 году клуб получил статус ДЮСШ, спустя шесть лет она становится школой олимпийского резерва и в этом году меняет свое название на «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. На протяжении долгих лет ее бессменным директором остается тренер по самбо и джиу-джитсу депутат Собрания депутатов Конаковского района Александр Александрович Судариков.

В спортшколе ведется обучение трем видам единоборств: самбо, дзюдо и джиу-джитсу. Педагогический коллектив – 16 человек, это А.А.Судариков, А.В.Федотова, О.В.Алексеева, О.А.Михайлова, С.В.Буланов, Ю.В.Сысенко, С.В.Рязанов, С.В.Салдин, И.К.Борисова, А.А.Наговицын, Ю.М.Востриков, Ю.С.Расол, Е.В.Хорина, А.А.Сударикова, А.В.Кондрат.

На протяжении всего срока существования эта спортивная школа дала миру множество чемпионов России, Европы и мира, мастеров и кандидатов в мастера спорта и разрядников. Имена Юрия Сысенко, Семена Кочерова, Дмитрия Дикого, Владислава Чащева, Джейхуна Керимова, Натальи Поляница, Дениса Коновалова, Светланы Вепринцевой, Ильи Чаркина и многих других навеки вписаны в зал славы спортшколы. Традиционно школой проводятся такие соревнования, как первенство Конаковского района по дзюдо памяти тренера и борца К. Пузакова, Всероссийского турнира по самбо Великомученика Георгия Победоносца и памяти протоиерея Бориса Ничипорова, турнира «Юный самбист», новогоднего турнира по самбо, турнира, посвященного дню рождения самбо, турнира по самбо памяти тренера А. Цыренкова. Школа становится площадкой для соревнований по самбо и джиу-джитсу областного и всероссийского уровня, включая мастерские.

В секции спортшколы могут приходить обучаться мальчики и девочки, начиная с 8 лет. Школа работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Адрес: г. Конаково, ул. Баскакова, 20А. Сайт: www.konshor.ru. Телефон для справок 3-70-33.

ПОСЕЛКОВЫЕ ВОЛЬНИКИ

Детско-юношеская спортивная школа № 14 Конаковского района по вольной борьбе была открыта в Редкине в 1976 году. В те советские времена государством развитию массового спорта уделялось действительно большое внимание.

Открытие спортивной школы в посёлке дало возможность многим сельским ребятам попробовать себя в спорте, проявить свои способности, участвовать в соревнованиях и покорять спортивные пьедесталы. Основоположником объединения спортсменов и открытия спортшколы стал большой энтузиаст спортивной работы В.М.Кузнецов, много лет проработавший старшим тренером по вольной борьбе. В Редкине было выделено отдельное здание на улице Правды, в котором размещалась спортшкола по вольной борьбе, тяжёлой атлетике и футболу. Там же размещалась и поселковая библиотека. Постепенно школа стала приобретать статус районной. В близлежащих поселениях, таких, как Изоплит, Озерки, Городня, Мокшино, Новозавидовский, село Завидово, стали открываться филиалы Редкинской спортивной школы. Наиболее весомые результаты на протяжении сорока лет и по настоящее время приносили борцы, и так сложилось, что ДЮСШ № 14 стала специализироваться на спортивной борьбе.

В настоящее время спортшкола имеет официальный статус районного учреждения дополнительного образования детей и относится к управлению образования Конаковского района. Руководит ей М.Г.Иванушкин. В ней работает целый штат тренеров в отделениях п. Редкино, в Изоплите, в Озерках, в Городне, в Мокшино, в Новозавидовском, в с. Завидово и п. Козлово. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы по спортивной борьбе - по сути сельские мальчишки и девчонки, показывают порой фантастические результаты, являясь победителями районных, областных, региональных, международных соревнований, победителями первенств федеральных округов и первенств России, членами юношеских сборных команд России по спортивной борьбе. Они прославляют Конаковский район и Тверскую область далеко за её пределами. Наших борцов знают и уважают в Эстонии, Латвии, Финляндии, Норвегии, они не только составляют достойную конкуренцию соперникам, но и являются победителями соревнований международного уровня. И хотя сейчас у районной спортшколы по сути нет своей базы, не так идеально и финансирование, но преимущество ДЮСШ № 14 в том, что в ней работают тренеры - настоящие энтузиасты своего дела, дающие сельским детям возможность приобщаться к здоровому образу жизни и проявлять себя в спорте. Некоторые тренеры сами являются воспитанниками спортшколы по вольной борьбе. Это М.Г.Иванушкин (директор школы, п. Козлово), Н.Н.Молокин (старший тренер школы, п. Новозавидовский), А.Ю.Подгурский (п. Изоплит и п. Озерки), А.В.Овчинников (с. Городня и п. Радченко), Д.Н.Молокин (п. Новозавидовский ), М.В.Попов (д. Мокшино и п. Редкино), М.В.Недобой (с. Завидово). Школой совместно с ОМПКиС в Мокшино проводится ежегодная районная олимпиада по спортивной борьбе, турнир памяти Н.М.Лебедько в Новозавидовском и ряд турниров к праздникам и памятным датам. На сегодняшний день ДЮСШ № 14 является основным центром вольной борьбы в Тверской области. В ней занимаются около трёхсот воспитанников поселковых мальчишек и девчонок, стремящихся к вершинам спортивного мастерства. Будем надеяться, что их мечты осуществятся и кому-то из них удастся покорить и олимпийские вершины.

Алексей ОВЧИННИКОВ.



Адрес ДЮСШ № 14 по вольной борьбе: д. Мокшино, ул. Школьная, 4. E-mail: dyussh_14@mail.ru Тел. 2-15-53. Принимаются девочки и мальчики с 7 лет.