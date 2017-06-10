«Воспитатель года-2018»

29 сентября на сцене Дворца культуры «Современник» стартовал муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса среди педагогов дошкольного образования.

В Конаковском районе конкурс проводится уже в одиннадцатый раз, но впервые его участницами наряду с воспитателями стали успешно работающие с дошколятами специалисты, для которых в рамках конкурса введена дополнительная номинация «Педагог года». И на этот раз конкурсантами стали шесть воспитателей, инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель, представляющие детские сады №№ 3, 7, 11, 14 города Конаково, а также детсады деревень Мокшино, Старое Мелково, Ручьи и Вахонино.

По сложившейся традиции торжественное открытие муниципального этапа конкурса «Воспитатель года» приурочено к Дню дошкольных работников, и поэтому в преддверии первого творческого состязания со сцены прозвучали добрые слова в адрес всех тех, кто работает в детских садах и создаёт малышам атмосферу любви, комфорта и уюта. С поздравлениями и пожеланиями успеха к педагогам в зале обратился глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский:

- Профессиональный конкурс – это хороший повод собраться всем вместе, посмотреть на творческий процесс, который проходит каждый день в каждом садике, а сегодня мы сможем увидеть его на сцене. Замечательно, что среди вас всегда есть те, кто не боится представить зрителям и жюри своё педагогическое мастерство, но хотелось бы видеть на открытии следующего конкурса представителей всех детских садов нашего района. Потому что я нисколько не сомневаюсь, что в каждом детсаду есть талантливые, красивые, творчески работающие сотрудники, достойные стоять на этой сцене. С глубоким уважением поздравляю всех вас с праздником, дарите свет и тепло своим воспитанникам, чтобы из них выросли хорошие люди, граждане нашей страны!

Также по поручению главы Конаковского района Л.А.Козловой Олег Владимирович вручил Почетную грамоту заведующей детсадом с. Селихово Елизавете Александровне Валяевой.

Первым творческим заданием районного конкурса стало самопредставление на тему «Семь нот рождают музыку души, семь струн – аккорд, семь качеств – педагога», в ходе которого каждая из участниц представила свою педагогическую позицию, и, конечно же, перечень качеств не ограничивался числом семь. Однако все конкурсантки были единодушны в том, что невозможно состояться профессионально без доброты, понимания и любви к детям, без терпения и милосердия, а также нужны в профессии воспитателя оптимизм, творчество и фантазия.

- Наш конкурс является стартовой площадкой для многих воспитателей, потому что, участвуя в нем, они растут профессионально, - подводя итоги, отметила председатель жюри Е.Г.Гормаш. – Ведь из числа его участниц семь стали победителями регионального этапа конкурса, а ещё девять воспитателей стали методистами. Конкурс дает очень много и в личностном плане: растет уверенность в собственных силах, повышается самооценка, раскрываются новые грани талантов!

По решению жюри максимальную оценку 6 баллов за самопредставление получили воспитатель детсада № 3 Неля Юрьевна Хихеева, воспитатель детсада № 7 Ирина Валентиновна Мелешкина, инструктор по физической культуре детсада № 14 Лариса Александровна Прохорова. Теперь конкурсанткам нужно будет написать сочинение-эссе «Что значит быть педагогом детского сада?», подготовить презентацию опыта работы с представлением методических материалов, провести открытые мероприятия с самоанализом в своём образовательном учреждении, пройти конкурс «Создание развивающей среды в группе». А имя победителя муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2018» мы узнаем после финального творческого состязания, которое состоится 26 января.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.