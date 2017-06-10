Вы достойны цветов и наград

На минувшей неделе совет ветеранов Конаковской районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отметил 30-летний юбилей.

В фойе Дворца культуры «Современник» перед началом юбилейной программы развернулась красочная выставка декоративно-прикладного творчества, на которой свои лучшие работы представили ветеранские организации нашего района. А за кулисами участники праздничного концерта готовились к выступлениям с особым волнением, ведь в зале собрались самые достойные, самые уважаемые люди Конаковского района – ветераны и их почетные гости, все те, кого объединил общий праздник – 30-летие совета ветеранов.

30 лет – это много или мало? Наверное, даже не очень пожилой человек скажет: «Да разве это возраст? Порог молодости еще не пройден!». Ну а если подумать, то каждый из нас к 30 годам уже как-то состоялся, чего-то достиг, добился. И можно подводить первые итоги. А если речь идет об общественной организации, такой, как совет ветеранов? В этом случае все единодушно подтвердят, что 30 - это весьма солидный возраст. И будут правы – это уже зрелость!

И, конечно, встреча началась с воспоминаний о том, как всё начиналось…. 28 февраля 1987 года состоялась учредительная конференция ветеранов войны и труда. Созданная организация приняла к руководству Устав Всероссийской организации ветеранов, который лег в основу всей её деятельности. У истоков создания районной, а тогда городской ветеранской организации были горком партии и исполком.

Первым председателем совета ветеранов стала Людмила Николаевна Буринская – высоко эрудированный специалист, заботливый товарищ, чутко реагирующий на запросы ветеранов. Она знала жизнь каждой деревни, запросы и нужды жителей г. Конаково. Людмила Николаевна первая возглавила президиум городского совета ветеранов и ветеранскую организацию административных работников. В должности председателя президиума её сменил Петр Иванович Кучеренко, человек с большим педагогическим опытом, участник Великой Отечественной войны. Затем совет возглавила Екатерина Ивановна Дмитриева (Портникова), зарекомендовавшая себя исполнительным и очень заботливым руководителем.

Все эти годы в совете работали замечательные люди, неравнодушные, преданные делу и Родине. О тех, кого уже нет в живых, напомнили фотографии, демонстрируемые на большом экране, зазвучали знакомые многим имена, и присутствующие поднялись со своих мест, чтобы почтить их память. И рассказ об истории ветеранской организации продолжился. В 1991 году этот участок был доверен удивительному человеку полному кавалеру ордена Славы Ивану Андреевичу Рулёву, который возглавлял совет ветеранов целых 19 лет, а передав эту почетную и хлопотную миссию Галине Ивановне Аксеновой в 2009 году, стал почетным председателем президиума совета.

И.А.Рулёв - Почетный гражданин города Конаково, Конаковского района и Тверской области. Он и сегодня в строю, в курсе всех событий, в этом все убедились в ходе его выступления. Иван Андреевич рассказал о работе в совете, поблагодарил своих единомышленников, поделился мыслями о задачах и перспективах ветеранского движения. «Я горжусь тем, что актив ветеранской организации состоял из очень мудрых, добрых и отзывчивых людей, - сказал он в завершение, - и желаю нынешним активистам продолжать традиции этого гуманного труда».

С самыми добрыми словами поздравлений обратились к ветеранам глава Конаковского района Л.А.Козлова и глава районной администрации О.В.Лобановский. Отметив важность и нужность той работы, которую ведут в районе члены совета ветеранов, обратив внимание на плодотворное сотрудничество ветеранской организации с местной властью, Людмила Алексеевна и Олег Владимирович вручили юбилярам сертификат на приобретение многофункционального устройства, а также грамоты и благодарственные письма активистам за большой вклад в развитие ветеранского движения и в связи с 30-летием.

В.Н.Рассказов, помощник депутата Законодательного собрания Тверской области Д.И.Дородных, тепло поздравив ветеранов, вручил Почетную грамоту ЗС за активную жизненную позицию Ивану Андреевичу Рулёву и Благодарность - Тамаре Федоровне Купреевой. А самую почетную награду праздника – знак губернатора «Во благо земли тверской» - Галине Ивановне Аксёновой вручила председатель областного совета ветеранов Л.Б.Щербакова, также Лариса Борисовна зачитала приветственную телеграмму губернатора И.М.Рудени и по его поручению наградила грамотами Юрия Викторовича Самаркова, Марию Николаевну Маненкову и Валентину Николаевну Данейкину.

А всего награжденных в этот день было столько, что перечислить их все на одной газетной странице невозможно, поэтому отметим, что с поздравлениями, наградами и цветами на празднике также выступили секретарь Общественной палаты Тверской области Н.Н.Черников, первый заместитель председателя исполкома Межрегиональной общественной организации «Концерн Росэнергоатом» Н.И.Маркелов, начальник управления образования администрации Конаковского района О.Ю.Булгакова, представители администраций Вахонинского, Ручьевского сельских поселений и поселка Редкино, территориального отдела социальной защиты населения Конаковского района, председатель молодежного совета при администрации района, руководитель Конаковской общественной организации «Молодая гвардия», член политсовета Конаковского отделения партии «Единая Россия» Денис Клементьев, члены правления Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Многие из них подготовили к празднику и свои музыкальные подарки.

Настоятель Ильинского храма, протоиерей, директор Детско-юношеского центра «Новая Корчева» отец Виктор Гуров, с особой теплотой и сопереживанием поздравив ветеранов, подарил юбилярам икону и представил вниманию гостей праздника выступление образцового кадетского казачьего хора «Станица». Юные кадеты под руководством Ларисы Анисимовой исполнили любимые песни ветеранов, а прославленную «Смуглянку» зал пел вместе с ними. Не менее радостно зрители принимали творческие поздравления от сельских ветеранских организаций, клубов пожилых людей и Домов культуры: песни в исполнении ансамбля «Сельчане» (Селиховский СДК), вокальной группы «Ивушки» (д.Ручьи), солистов Валентины Антонюк (п.Редкино) и Татьяны Широбоковой (д.Вахонино), хора «Вдохновение» (КРО ВОИ). А хозяева сцены, самодеятельные артисты ДК «Современник», порадовали всех танцами в исполнении ансамбля «Ритм» и театра танца «Дебют», сольным пением Каролины Воробьевой и трогательными стихами образцового детского театра «Теремок».

Подводя итог юбилейного торжества, более трех часов объединявшего всех присутствовавших удивительной атмосферой уважения и взаимопонимания, ведущая программы специалист Комплексного центра социального обслуживания населения Ирина Герман предоставила слово председателю президиума районного совета ветеранов Г.И.Аксёновой.

Галина Ивановна – специалист с большим опытом педагогической и руководящей работы, заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного образования, член областной общественной палаты и член президиума областного совета ветеранов, Почетный гражданин Конаковского района. Её знают и уважают во всех ветеранских организациях, а их в нашем районе 37, её улыбка и деятельное участие согревают всех в районном совете ветеранов, в состав которого входят более 30 тысяч пенсионеров!

- За 30 лет районный совет ветеранов не только сохранился, но укрепился, стал крупной общественной организацией, способной оказывать влияние на решение вопросов, как людей старшего поколения, так и на консолидацию общества в целом, - отметила в своем выступлении Галина Ивановна. – Основными направлениями нашей работы являются социальная защита старшего поколения, патриотическое воспитание молодежи и организация досуга ветеранов. Что касается социальной защиты, то без поддержки руководства района, администраций поселений и социальных служб нам мало что удалось бы сделать. Хочу выразить благодарность за внимание к работе совета экс-депутату Законодательного собрания Тверской области, а ныне уполномоченному по правам человека Н.А.Егоровой и ныне действующему депутату ЗС Д.И.Дородных, его помощнику В.Н.Рассказову, председателю областного совета ветеранов Л.Б.Щербаковой. От имени совета ветеранов благодарю главу Конаковского района Л.А.Козлову, главу администрации О.В.Лобановского и его заместителей А.А.Бородину, Н.В.Василенко. Спасибо всем тем, кто заинтересован в жизни нашей большой организации: заведующей отделом молодежной политики, культуры и спорта А.В.Федотовой, начальнику управления образования О.Ю.Булгаковой и её заместителю С.В.Клюшановой, начальнику территориального отдела социальной защиты населения А.В.Колпакову, директору Комплексного центра социального обслуживания населения Т.Е.Дорошенко и специалисту И.В.Герман, начальнику управления Пенсионного фонда А.А.Погребному, руководителю МЦ «Иволга» Н.А.Ризаевой, руководителю военно-патриотического центра «Звезда» В.П.Гореликову, директору ДК «Современник» Н.А.Сергеевой и заместителю В.И.Данейкину. Огромная благодарность главам поселений, которые поддерживают ветеранские организации района. За финансовую поддержку благодарим наших спонсоров: ОАО «Энергостальконструкция», ОАО «РОЗ», МУП «Аптека № 20», МУП «Доркомсервис», МУП «Стек+» и многим другим. Ведь именно при помощи таких неравнодушных людей совет ветеранов работал 30 лет, работает сегодня и будет работать завтра!

Затем Галина Ивановна вручила дипломы участникам выставки декоративно-прикладного творчества, а завершением праздника стали стихи:

Мы навеки знаем: вы лучшие,

Вы достойны цветов и наград –

Наша гордость, сила

и мужество,

Наш бессменный героев отряд!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.